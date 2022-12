Les voitures du parking Montaigne à Périgueux ne pourront plus rester garées de manière illimitée

Le parking place Montaigne ne sera plus gratuit de manière illimitée. A partir du 2 janvier, la place Montaigne passe en zone bleue, comme sur l'esplanade Badinter. Cela signifie que les automobilistes ne pourront plus se garer que pendant 1h30 au maximum avec le système du disque.

Une zone bleue du lundi au vendredi

La zone bleue est mise en place du lundi au vendredi, de 9h à 19h sauf les samedis, dimanches et les jours fériés. Ce qui signifie que le weekend et les jours fériés, on peut se garer sans limite de temps sur ces places de parking place Montaigne.

Disque obligatoire sur les pare-brises

Pour pouvoir se garer en zone bleue, il faut afficher un disque bleu sur son pare-brise et indiquer l'heure d'arrivée. Ces disques sont en vente au prix de 1,50 euros à l'accueil de la mairie et également dans les magasins auto spécialisés et dans certaines grandes surfaces.