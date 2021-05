Les voitures neuves obligatoirement équipées de boîtes noires à partir de mai 2022

Les fameuses boîtes noires dont nous avons l'habitude d'entendre parler après un crash d'avion seront bientôt dans nos voitures. A partir de mai 2022, les véhicules neufs circulant en Europe devront obligatoirement en être équipés. En 2024, cette obligation concernera toutes les voitures en circulation. Le coût de l'installation devrait s'établir aux alentours d'une centaine d'euros. Cette mesure a été votée en 2019 par le Parlement européen afin de mieux comprendre les raisons d'un accident de la route.

Les boîtes noires effectueront des enregistrements de différents paramètres, par tranche de cinq secondes. Elles collecteront la vitesse du véhicule, l'activation des freins, l'angle du volant, la force de la collision, le port de la ceinture ou encore le régime du moteur. Mais contrairement à celles des avions, elles n'enregistreront pas les sons à l'intérieur de l'habitacle. L'objectif de ce dispositif est également de dissuader le conducteur d'avoir un comportement à risque. Aux Etats-Unis, où son usage est largement répandu, les boîtes noires ont permis de réduire les accidents de 20% en l'espace de cinq ans selon les autorités américaines. Les expertises et les procédures d'indemnisation pourront également être accélérées en cas de tôle froissée.

Mais ces données ne pourront être utilisées que par les forces de l'ordre et pas par les compagnies d'assurance. Elles ne permettront pas non plus d'identifier le véhicule et son propriétaire. A compter de mai 2022, de nouveaux dispositifs de sécurité feront leur apparition dans nos autos, comme l'adaptation intelligente de la vitesse et le système de freinage d'urgence. Les constructeurs devront notamment prévoir des branchements pour les éthylotests anti-démarrage.