Les voitures-radar privées vont "flasher" à partir de ce mercredi dans la Vienne

C'est l'arme absolue contre les conducteurs qui ont tendance à trop appuyer sur le champignon. Après les Deux-Sèvres ou la Charente, les désormais fameuses voitures-radar à "conduite externalisée" débarquent à leur tour dans la Vienne. Elles sont au nombre de trois. Et elles commenceront à circuler à partir de minuit ce mercredi.

L'opérateur privé retenu pour le département, la société GSR, a un cahier des charges précis. Ses conducteurs devront parcourir environ 19.600 km par mois. Ils pourront rouler de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, sur un réseau de 1.800 km. La liste des axes concernés se trouve ci-dessous. Une portion de l'A10 (entre Poitiers et Châtellerault), des nationales (RN10, 147 et 149), des départementales... "Les routes retenues l'ont été en fonction de l'accidentologie" rappelle la directrice de cabinet de la préfecture Emilia Havez.

Dès lors qu'il n'y aura pas de terre-plein central, le véhicule pourra flasher "dans les deux sens" un contrevenant qui le double ou qu'il croise. "Et encore, le terme flasher n'est pas correct. Car il n'y a pas de flash ! C'est la discrétion absolue" lâche un gradé. Les verbalisations de nuit seront aussi possibles grâce à un dispositif infrarouge. Quant aux modèles de ces voitures, la préfecture "ne les communiquera pas, bien évidemment"... On ne connaîtra ni la marque, ni la couleur. "Et même s'ils finissaient par être identifiés, il y aura des rotations. Désormais, chaque véhicule change régulièrement de département" glisse-t-on au niveau des services de l'Etat.