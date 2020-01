Les voitures radars conduites par des chauffeurs privés debarquent en Touraine

Indre-et-Loire, France

C'est l'une des nouveautés de cette année qui débute, et elle ne devrait pas ravir les automobilistes ! Les radars embarqués dans des voitures conduites par des chauffeurs privés débarquent sur les routes tourangelles. Ces voitures banalisées étaient jusque là conduites par des gendarmes ou des policiers. Depuis le 1er janvier, leur conduite est confiée à des sociétés privées. Le dispositif est testé en Normandie depuis plus d'un an et demi. Il s'étend donc aujourd'hui à trois régions, dont la nôtre, le Centre-Val-de-Loire.

"Il s'agit de mieux utiliser les forces de l'ordre" - Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière

Les policiers et les gendarmes vont être déchargés des radars embarqués certes, mais pas des contrôles sur les routes. En tout cas, c'est comme ça que le voit le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe. _"Les effectifs de police et de gendarmerie qui ne seront pas dans ces véhicules vont pouvoir refaire des missions de contrôle, soit d'alcoolémie soit de stupéfiants_, beaucoup plus abondantes. Ils pourront aussi faire des contrôles inopinés au bord des routes. Il s'agit de mieux utiliser les forces de l'ordre".

L'association 40 millions d'automobilistes dénonce une politique du chiffre

Mais pour Pierre Chasseray, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, c'est un leurre. "Dans l'Education nationale, quand il manque des correcteurs pour le bac, on embauche pour avoir des gens qui corrigent. On prend pas des gens dont c'est pas le métier, on prend pas des sociétés privées. Là quand il s'agit de faire de la sécurité sur la route, c'est la mission des forces de l'ordre, pas des sociétés privées. Si on a besoin des forces de l'ordre en France, eh bien on recrute des forces de l'ordre".

Lui se dit en effet convaincu qu'une politique du chiffre se cache derrière les beaux discours. Démenti formel d'Emmanuel Barbe. Aucun risque de zèle à attendre des sociétés privées selon lui. Les voitures tourneront plus certes, mais les chauffeurs ne seront pas rétribués selon le nombre de contraventions. Ils devront aussi se limiter à un nombre de kilomètres fixé au préalable par l'Etat. Sinon ils auront droit à des pénalités. Le délégué interministériel à la sécurité routière qui assure d'ailleurs que la marge de tolérance de ces radars embarqués sera deux fois plus grande que celle des radars fixes, soit 10 km/h en dessous de 100 km/h et 10% au dessus.

Vingt voitures de ce type vont circuler dans toute la région Centre-Val-de-Loire, d'un peu moins d'une heure par jour jusqu'ici à environ 5h par jour aujourd'hui, voire 6h à terme. Elles circuleront sur les axes qui concentrent le plus de trafic ou sur lesquels on roule le plus vite. Le dispositif est aussi étendu depuis ce 1er janvier à la Bretagne et aux Pays-de-la-Loire. Le but à terme est de le généraliser à toute la France.