Les voitures-radars privées arrivent dans les Pyrénées-Atlantiques

A partir du 1er mars 2022, des voitures-radars banalisées, gérées par des sociétés privées rouleront sur toutes les routes du 64. Elles sont capables de flasher automatiquement et dans les deux sens, les véhicules en excès de vitesse.

A partir du mardi 1er mars 2002, plusieurs voitures-radar banalisées conduites par des pilotes d'une société privée circuleront dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces véhicules, impossibles à détecter, flasheront les excès de vitesse sur tout type de route, de l'autoroute à la petite voie communale. Ces voitures sont capables de relever les infractions dans les deux sens et jusqu'à 3 voies à la gauche du conducteur. Selon le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, qui souhaite "ne pas prendre les automobilistes en traitre", ce nouvel outil est "assez redoutable". Une marge de 10 km/h au dessus de la limitation de vitesse est tolérée par ces voitures-radar. Tout a été prévu pour qu'elles ne puissent pas être repérées. Les modèles sont parmi les plus vendus en France pour se fondre dans le trafic. Les voitures changeront d'ailleurs régulièrement avec un système de rotation entre les départements de la Nouvelle Aquitaine. La Région vient de recevoir 45 véhicules de ce type.

24 % d'accidents en plus dans le 64 en 2021

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, souhaite avec ce dispositif faire baisser les chiffres de la sécurité routière qui sont "alarmants". 41 personnes tuées sur les routes en 2021, contre 27 en 2020 (année du confinement). Déléguer ce type de contrôles à une société privée va permettre de libérer du temps aux forces de l'ordre qui pourront se concentrer sur d'autres contrôles (alcoolémie et stupéfiants). Ces voitures-radars banalisées passeront 5 fois plus de temps sur les routes que les trois voitures radars dont disposent déjà la police et la gendarmerie dans les Pyrénées-Atlantiques.