Les vols Clermont-Ferrand-Paris-Orly reprendront le 2 novembre

A l'arrêt depuis fin 2020, les vols entre Clermont-Ferrand et Paris-Orly vont reprendre le 2 novembre prochain, c'est ce qu'a annoncé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez ce mercredi 6 octobre. Les vols seront assurés par la compagnie aveyronnaise Amelia.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est une très bonne nouvelle pour le désenclavement de l'Auvergne, pour l'attractivité économique, s'est réjouit Laurent Wauquiez, cela va nous permettre d'attirer des entreprises en Auvergne, mais maintenant il faut le prendre cet avion !"

Des créneaux horaires récupérés in extremis

L'entreprise Amelia reprend donc le flambeau d'Air France et de sa filiale low-cost Hop. Entreprise familiale forte d'une flotte de 18 appareils, Amelia n'opère jusqu'à présent qu'une autre liaison aérienne, Paris-Rodez. Elle récupère ainsi en urgence les créneaux horaires d'Air France à Paris-Orly, "cela s'est joué à la minute" assure Laurent Wauquiez, "sinon ces créneaux auraient pu aller à Bordeaux ou Toulouse".

Les vols seront assurés par un ATR-72 de 72 places. © Radio France - Nathalie Col

Il y aura deux rotations par jour en semaine, et une rotation le dimanche, aucun vol le samedi. Le premier vol pour Paris-Orly décollera à 6h25 et le dernier vol pour Clermont-Ferrand à 20h, permettant un aller-retour dans la journée. "C'est essentiel pour la clientèle d'affaires, note Sabine Granger, présidente de la société d'exploitation de l'aéroport, une clientèle d'affaires qui représentait 70% des 100 000 passagers de cette ligne Clermont-Orly en 2019."

Rendez-vous dans six mois pour faire le point

Cette liaison Clermont-Ferrand-Orly, financée à hauteur de 700 000 euros par la région, va toutefois vite devoir devenir rentable en vue de se pérenniser. "Il y a une part de risque importante pour nous, affirme le président d'Amelia Alan Regourt, on s'engage parce qu'il y a un besoin exprimé par les entreprises auvergnates, mais _pour être rentable il faut remplir les avions aux deux-tiers._"

Un point sera fait dans six mois, à l'hiver 2022, mais d'ici là les autorités et acteurs locaux appellent à prendre des billets. "On a réclamé cette ligne pendant des mois, s'exclame Patrick Wolff, président d'Objectif Capitales, maintenant il faut y aller sans attendre, il faut que toutes les entreprises utilisent cette liaison !" Les groupes Limagrain et Michelin se sont notamment déjà engagés à acheter des billets.