Les vols depuis l'aéroport de Pau reprendront progressivement à partir du 15 juin

L'activité reprendra progressivement à partir du 15 juin à l'aéroport de Pau. Après deux mois et demi d'inactivité, la compagnie Air France devrait assurer deux allers-retours vers Paris les lundi et vendredi matins, à partir de cette date, ainsi qu'un vol pour Marseille le mercredi et un autre le jeudi. La semaine suivante, trois voyages vers Lyon les lundi matin, vendredi soir et dimanche après-midi devraient être proposés.

Reprise progressive

"La reprise sera très progressive", assure le directeur de l'aéroport, Thierry Souchet. La quasi totalité des 140 salariés sont au chômage partiel depuis le 30 mars et ils ne seront que 25 à reprendre le travail le 15 juin, explique-t-il. "D'abord parce qu'il va falloir respecter les mesures de distanciation, mais aussi car nous n'aurons qu'un avion à traiter par jour. Les agents travailleront 2 h 30 par jour et les effectifs tourneront pour permettre de réviser les procédures et réapprendre ce qui a pu être oublié en deux mois".

Un nouveau programme de vols tous les 15 jours

Thierry Souchet se refuse pour le moment à chiffrer le manque à gagner de la société, mais selon lui il "y a urgence" tant pour l'entreprise que "pour notre territoire et notre clientèle. Nous arrivons à l'été, beaucoup de personnes espèrent partir en vacances, les grands-parents souhaitent retrouver leurs petits-enfants... Tous ces clients-là ont forcément hâte que les vols reprennent", affirme le directeur.

Le programme des vols sera actualisé tous les 15 jours, en fonction de l'évolution de l'épidémie.