Les vols internationaux reprennent à l'aéroport de La Rochelle

C'est à 13 heures, avec une demi-heure d'avance, que l'avion de la compagnie Ryanair en provenance de Dublin en Irlande s'est posé sur la piste de l'aéroport "La Rochelle-Ile de Ré" ce mercredi midi. Une soixantaine de passagers seulement, occupaient les 189 places du Boeing 737 mais ça n'a pas entaché l'enthousiasme du directeur de l'aéroport Thomas Juin : "c'est comme un redémarage" confiait-il.

A bord de l'avion Agnès, enseignante en irlande qui attendait depuis février de venir voir sa fille en France : "Je suis très heureuse d'avoir pu prendre ce vol, c'était le premier, l'aéroport de Dublin était complètement vide, c'était impressionnant". L'aéroport de La Rochelle a rouvert mi-juin pour les vols intérieur après trois mois et demi de fermeture en raison du Covid-19, les liaisons aériennes avec l'étranger vont reprendre petit à petit : samedi, un premier avion en provenance de Londres Stansted est attendu. Les autres lignes habituelles rouvriront de manière échelonnée jusqu'en août à destination de Bruxelles, Londres Gatwick, Genève et Porto.

L'avion est reparti pour Dublin une heure plus tard © Radio France - Catherine Berchadsky

Je ne suis pas très inquiet sur la demande, l'envie de voyager est là" Thomas Juin, directeur de l'aéroport La Rochelle-Ile de Ré

On est loin toutefois d'un retour à la normale. "L'offre va être réduite cet été de 44%" indique le directeur de l'aéroport de La Rochelle. "On retrouve nos destinations mais le nombre de siège est moins important, j'ai bon espoir que les compagnies aériennes montent en puissance". Thomas juin n'est pas inquiet quant à l'envie de voyager, la demande est là dit-il. La liaison avec Lyon qui n'a repris que le 15 juin affiche déjà des taux de remplissage "encourageants". La plateforme aéroportuaire rochelaise a deux atouts selon lui "la présence de compagnies aériennes low cost solides, avec lesquelles les relations existent depuis des années" et le fait qu'elle soit positionnée sur des marchés qui rouvrent en premier la France, l'Europe, l'espace Schengen, et le Royaume-Uni.

Des mesures sanitaires différentes selon les pays

A l'arrivée à La Rochelle, en provenance de Dublin, les passagers n'ont pas d'autre contrainte sanitaire que de porter un masque et observer une distanciation physique. En revanche en Irlande, ils devront observer une quatorzaine volontaire, et se signaler aux autorités, en cas de non respect, de la quatorzaine, l'amende est de 2 500 euros. Les règles changent pour les vols avec Londres : samedi, les passagers qui arriveront à La Rochelle devront observer une quatorzaine volontaire. Elle a été instaurée en réponse aux mesures prises par Boris Johnson. Le premier ministre britanique pourrait lever la quatorzaine imposée aux français le 6 juillet prochain.