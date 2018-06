On entend plus de bruit d'avions en ce moment aux abords de l'aéroport de Tours. Il n'y a aucune rotation d'avions dans le ciel tourangeau. Des travaux de rénovation de la piste, menés par la direction de la base aérienne, ont commencé mardi, et vont se poursuivre jusqu'au 28 juin. La direction de l'aéroport assure que ce sont des travaux traditionnels d'entretien de la piste, qui ont lieu tous les ans à la même époque, et qu'en conséquence, comme à chaque fois, l'aéroport est donc fermé pendant toute la période concernée. Pendant une grosse semaine, les vols Ryan'Air sont déroutés sur Poitiers. Des navettes en bus sont proposées entre les deux villes.

Les Alphajet en Corse

Par ailleurs, en plus des vols commerciaux, les vols militaires sont eux aussi à l'arrêt. Les Alphajet sont en Corse. Les pilotes de la base y sont en exercice. Rien à voir par ailleurs, avec ce qui se passe en ce moment dans d'autres bases militaires en France. A Mont-de-Marsan dans les Landes, Saint-Dizier en Haute-Marne ou encore Istres dans les Bouches-du-Rhône, les avions de combat Rafale sont invités à décoller et à atterrir en faisant le moins de bruit possible. Le but c'est de se faire tout petit pendant les épreuves du bac, histoire de ne pas perturber des lycéens qui révisent