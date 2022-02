Suite à la levée des restrictions de circulation entre la France et le Royaume-Uni, les rotations aériennes vont pouvoir reprendre avec une montée en puissance jusqu'au printemps.

Reprise des vols Ryanair entre La Rochelle et Londres-Stansted à compter du vendredi 4 février

Les vols entre La Rochelle et Londres-Stansted reprennent à compter du vendredi 4 février. Suite aux restrictions de circulation appliquées entre la France et le Royaume-Uni à compter du 18 décembre 2021, la compagnie Ryanair avait pris la décision de suspendre un certain nombre de liaisons entre ces deux pays.

Dans ce contexte, les rotations entre La Rochelle et Londres-Stansted ont été interrompues pendant les trois dernières semaines de janvier. Suite à la levée de ces restrictions, Ryanair remet donc en place des vols entre ces deux destinations à compter du vendredi 4 février, les vendredis et dimanches jusqu’au 25 mars 2022, puis trois fois par semaine à compter du 29 mars et quatre fois par semaine à compter du 31 mai.

Les contrôles sanitaires s’allègent en effet des deux côtés de la Manche. La France a allégé depuis le 14 janvier les mesures pour les personnes vaccinées arrivant sur le territoire, en supprimant l’obligation de motif impérieux, l’isolement et l’enregistrement obligatoires.

Le Royaume-Uni a, de son côté, annoncé la suppression, à compter du 11 février, des tests obligatoires à l’arrivée pour les personnes complètement vaccinées, et allégé le protocole pour celles qui étaient partiellement vaccinées.