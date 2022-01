Les vols vers le Maroc à partir de l'aéroport de Lille reprendront le 17 février

L'aéroport de Lille annonce que les vols opérés par TUI Fly au départ de Lille et à destination du Maroc reprendront le jeudi 17 février. Une annonce qui fait suite à la décision du Maroc : après plus de deux mois de fermeture de son espace aérien en raison de la crise sanitaire, le pays a annoncé ce jeudi qu'il va rouvrir cet espace aux vols au départ et à destination du pays à partir du 7 février.

Il faudra donc patienter quelques jours pour pouvoir décoller de Lille vers le Maroc. A ce jour, TUI Fly est la seule compagnie aérienne à desservir le Maroc à partir de l'aéroport de Lille-Lesquin. Elle propose sept destinations au départ de Lille: Casablanca, Marrakech, Agadir, Oujda, Fez, Nador, Tanger.