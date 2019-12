Rien à voir avec la grève, il s'agit bien d'une panne : un TER qui se rendait au Luxembourg est resté bloqué, vers 8h30 ce vendredi, peu après Hettange-Grande. Le train est arrivé au Luxembourg avec une heure et demi de retard.

Les voyageurs d'un TER Metz-Luxembourg en panne bloqués pendant plus d'une heure à Hettange-Grande

Hettange-Grande, France

C'était l'un des rares trains à circuler, avec la grève contre la réforme des retraites qui se poursuit. Ce matin, à 8h30, un TER qui se rendait au Luxembourg est tombé en panne, à cause d'une "défaillance enfin moteur", peu après Hettange-Grande.

Deux trains ont dû rebrousser chemin jusqu'à Thionville

Résultat, deux trains qui se trouvaient derrière se sont aussi retrouvés bloqués, et ont dû rebrousser chemin jusqu'à Thionville pour repartir sur des voies annexes. Les clients du train en panne ont été transbordés dans ces deux TER. Au final, ils sont arrivés au Luxembourg avec une heure et demi de retard... et beaucoup d'énervement.