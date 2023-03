Les voyageurs font leurs adieux au tramway de Nancy

Le tramway de Nancy tire sa révérence. À partir de ce lundi 13 mars, ses rames ne circuleront plus. Après 22 ans de service, le tramway disparaît de la métropole et sera remplacé par un trolleybus électrique à la rentrée 2024. Avant de tourner définitivement la page, le réseau Stan a invité les utilisateurs à faire leurs adieux au véhicule au terminus Essey-Mouzimpré ce samedi 11 mars.

"Au revoir, vieille chenille"

Le service de transport a notamment fait découvrir les coulisses de l'engin aux voyageurs. "Ça, c'est le bouton pour ouvrir les portes et là, c'est la radio de contrôle", explique une conductrice aux passagers. Les plus chanceux ont pu grimper dans la cabine du conducteur, s'assoir sur son fauteuil et bidouiller ses pédales. "C'est génial pour dire au revoir au tram de comprendre son fonctionnement", s'enthousiasme Éléonore, une lycéenne.

Un peu plus loin, les enfants pouvait également s'amuser à faire tourner une roue pour remporter des cadeaux. "Oh, un j'ai gagné un ventilateur, c'est pas mal", s'exclame Malo, un petit garçon. Enfin, des adieux ne seraient pas vraiment des adieux sans laisser un petit mot dans le livre d'or. "22 ans de travail et déjà en retraite, veinard. Tu m'as souvent promené, je t'ai apprécié et parfois, maudit. Au revoir, vieille chenille", a écrit Éveline, une habituée de la ligne T1.

"C'est une partie de Nancy qui disparaît"

Au moment de dire au revoir, certains voyageurs sont déjà nostalgiques. "C'est une partie de Nancy qui disparaît. On était habitués à voir cet engin tous les jours et à entendre son fracas, ça va nous manquer", confie Léo. Mais après plus de 20 ans de service, le tramway laisse aussi de très mauvais souvenirs à certains utilisateurs. "Disons que ce n'était pas le meilleur tram du monde, il y avait souvent des pannes, une fois, il a même déraillé", se remémore Léonard.

"Quand on arrivait en retard au lycée, on pouvait dire que c'était à cause du tram qui ne passait", plaisante Lucas. Le véhicule Bombardier n'aura existé qu'à Nancy et Caen , faute de fiabilité. "Espérons qu'avec le trolleybus, ça se passera mieux", ajoute Michaël.