Il s'agit d'un problème mécanique qui empêche l'arrivée des TER en provenance de Loches et Chinon. Les voyageurs sont invités à rejoindre la gare de Tours par le Tram.

Seuls les passagers en provenance de Loches et Chinon ne peuvent arriver en gare de Tours

Tours, France

Les voyageurs des TER Loches/Tours et Chinon/Tours ont été déroutés vers la gare de Joué-les-Tours ce mercredi matin en raison d'une panne de signalisation. Selon l'astreinte SNCF, il s'agit d'une pièce qui s'est cassée et cela oblige à dérouter uniquement les voyageurs en provenance de Loches et Chinon vers la gare de Joué-les-Tours.

Les passagers qui arrivent en gare de Joué-les-Tours se voient proposer d'ailleurs un billet de Tram gratuit pour rejoindre la gare de Tours.