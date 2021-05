Les VTC manifestent à Paris contre le projet de "zone à trafic limité" dans l'hypercentre

Les chauffeurs de VTC manifestent ce samedi 29 mai à Paris contre un projet d'encadrer leur circulation dans le centre de la capitale. Ils bloquent la rue de Bercy et ils comptent rester jusqu'à 20h30. Ils expliquent que s'ils ne peuvent plus accéder au centre de Paris, ils vont "mettre la clé sous la porte, parce que ça représente 80% du chiffre d'affaires". La maire Anne Hidalgo "veut notre mise à mort", ajoute l'un d'entre eux.

L'autorisation des VTC pas encore tranchée

La municipalité veut créer une "zone à trafic limité" dans le centre de Paris. "Les riverains, les personnes à mobilité réduite, les taxis, les artisans et commerçants du quartier, etc. pourront continuer à y accéder", explique l'adjoint aux transport David Belliard. En revanche, tous les véhicules qui passent par le cœur de la capitale sans s'y arrêter devront emprunter un autre itinéraire ou un autre moyen de transport. Quid des deux-roues et des VTC, ou encore des cars de touristes ? Une consultation citoyenne, qui se tient jusqu'au mois d'octobre, doit permettre de trancher.