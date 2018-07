Lesparre-Médoc, France

Si une voiture d'un prestataire privé équipée d'un radar embarqué circule sur le territoire de Lesparre dans le Médoc, elle sera dans l'illégalité. Le maire de la commune a en effet décidé de prendre un arrêté municipal d'interdiction le 5 juillet. "Pour moi la sécurité publique, c’est du domaine de l’Etat et on doit en rester là, se justifie Bernard Guiraud. Je dis bien dans l’arrêté que tout ce qui est fait par la police et la gendarmerie, c’est légal. En revanche, tout ce qui est fait par des véhicules avec du privé à bord, je le dénonce et je ne souhaite pas que cela se passe dans ma commune."

Compte tenu de l'actualité, il se permet d'ironiser : "mettre du privé dans la sécurité de nos grandes instances, on voit ce que ça donne…" lance-t-il en faisant référence à l’affaire Benalla.

Anticipation

Cette décision annoncée sur Facebook n'est qu'une anticipation. Ces véhicules de contrôle ont commencé à flasher dans le département de l'Eure. Ils seront généralisés à tout le territoire en 2020.

Le maire de Lesparre assume avoir imité son homologue de Naujac-sur-Mer. Jean-Bernard Dufour a décidé de cette interdiction en avril avant qu'elle soit jugée illégale par la préfecture de Gironde.

"C’est une résistance républicaine. Si demain, le préfet me retoque mon arrêté et le porte devant le tribunal administratif. J’attendrai la décision de la justice et je l’appliquerai", précise Bernard Guiraud.