Leur avion ne peut pas décoller pour Nantes, ils passent la nuit à l'aéroport d'Athènes

"On s'est retrouvé complètement livrés à nous-mêmes. On était près de 200 à dormir cette nuit dans le hall de l'aéroport d'Athènes. Il y avait une personne en fauteuil. Là, on est fatigués", raconte Emmanuel Bouvet. Cet habitant de Saint-Sébastien-sur-Loire est aussi en colère face à ce qu'il qualifie d'abandon de la part de la compagnie low-cost Volotea.

Ce mercredi 7 septembre, comme une centaine d'autres passagers, il devait monter à bord d'un avion pour Nantes depuis Athènes. Départ 19h30. Mais le vol est reporté à deux reprises, puis annulé. Un SMS évoque les mauvaises conditions météo. "Il pleut des cordes depuis trois jours en Grèce", précise Emmanuel, "sauf qu'on a vu des avions d'autres compagnies décoller et atterrir."

Le prestataire nous dit "débrouillez-vous par vos propres moyens"

Il reçoit des SMS venant de Volotea l'invitant à contacter le comptoir de la compagnie. "Sauf qu'à l'aéroport d'Athènes, il n'y a pas de comptoir Volotea", poursuit Emmanuel. "En discutant avec le personnel de l'aéroport, on identifie le prestataire de Volotea qui fait les services aux passagers. Il nous a demandé de nous débrouiller par nos propres moyens, de trouver un hôtel, un taxi et ensuite de transmettre les factures à Volotea." Une réponse qui désarçonne les passagers, d'autant qu'à l'heure avancée de la soirée, "il n'y avait pas d'hôtel disponible à proximité."

"On a donc dormi dans le hall. Et ce matin, en signe de protestation, on a essayé de bloquer un embarquement d'un vol Volotea vers Santorin, ça s'est fait calmement. Mais oui, les gens sont calmes, j'ai envie de dire résignés", indique aussi Emmanuel.

Capture d'écran de SMS envoyé par Volotea invoquant de mauvaises conditions météo. - Emmanuel Bouvet

En principe, ce jeudi soir, à Nantes

Peu avant 16h, heure de Paris, les passagers étaient dans un avion pour rejoindre Nantes. Cependant, selon Emmanuel, au moins huit personnes n'ont pas pu monter à bord. Les passagers ont créé un groupe Whats'App pour garder le contact et voir quelles actions engager.

Sollicitée par France Bleu Loire Océan, la compagnie Volotea n'a, pour l'instant, pas donné suite à notre demande de commentaires.

A gauche, Emmanuel Bouvet à l'aéroport d'Athènes - (photo transmise par Emmanuel Bouvet)