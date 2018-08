Bordeaux, France

Vous étiez dans les bouchons pour rentrer de vacances ? Dites-vous que votre voyage s'est mieux déroulé que celui des passagers d'un vol Barcelone-Bordeaux, prévu vendredi soir. Ils sont arrivés ce samedi, à Mérignac, avec 14 heures de retard.

"On est parti pour Barcelone vers 20h"

Tout commence à Palma de Majorque, vendredi après-midi : "Il y a eu un gros orage et Vueling (la compagnie aérienne, ndlr) nous a dit que l'avion avait du retard, détaille Thomas, qui habite à Mérignac. Plus on avançait dans le temps, plus l'avion avait du retard. On devait partir à 15h40 et finalement, on est parti pour Barcelone vers 20h."

Debido a la tormenta eléctrica en Barcelona, nuestra operativa podría verse afectada. https://t.co/fW0957WCoD — Vueling Airlines (@vueling) August 17, 2018

Arrivés à 21h à Barcelone, les passagers s'apprêtent à attraper leur correspondance pour Bordeaux. Mais là aussi, cela ne passe pas comme prévu : "Notre vol pour Bordeaux a été annulé, poursuit Thomas. Ils nous ont donné des tickets pour manger en attendant qu'ils trouvent une solution."

Au début ils nous parlaient de dormir dans des chambres d'hôtel. Ils ont vite changé de discours en nous disant qu'on prendrait des bus

De 22h30 jusqu'à 2h du matin, la situation est floue pour tout le monde et les informations sont contradictoires : "Les gens ont commencé à s'énerver, explique Thomas. Ils nous ont finalement trouvé deux bus pour Bordeaux, nous sommes partis vers 2h30 du matin."

"On a entendu un gros BOUM"

Dans le car, les passagers, épuisés, tentent de dormir. "Après Toulouse, vers 6h du matin, on a entendu un gros BOUM, poursuit Thomas. Il y avait une dame qui ne dormait pas, elle a vu que le bus s'était déporté... Il a attrapé un plot vert devant une barrière de sécurité, et le plastique du rétroviseur a explosé le pare-brise. Le chauffeur s'était vraiment endormi au volant."

Gestion calamiteuse de #Vueling,vol #BCN#BDO VY2915 annulé, trajet en car après 7h d’attente, le chauffeur s’endort et heurte un séparateur sur l’autoroute... 14h de retard... pic.twitter.com/DyVnTzmQLz — Fabrice Léonard (@Leonard_Fab) August 18, 2018

"Les chauffeurs, au début, nous ont dit qu'on ne pouvait pas continuer à rouler, explique encore Thomas. Mais là, tous les gens ont commencé à s'énerver, donc ils nous ont dit qu'on allait continuer doucement. Du coup, on est rentré de Toulouse jusque Bordeaux à 90 km/h sur l'autoroute."

"Ils nous ont déposé à 11h à l'aéroport, pour une arrivée qui était prévue à 21h la veille" Copier

Les voyageurs sont finalement arrivés à l'aéroport de Mérignac à 11h du matin, ce samedi, pour une après-midi qui était prévue à 21h la veille. La compagnie Vueling s'est excusée. En revanche, les passagers ne savent toujours pas si ils ont vont être indemnisés : selon les voyageurs, on leur a signifié que s'ils prenaient le bus, ils ne seraient pas remboursés. "Il ne s'est rien passé de grave, heureusement", termine Thomas.