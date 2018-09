Bordeaux Airport - Terminal A, Av. René Cassin, Mérignac, France

Air France - KLM devait faire le point "en octobre 2018" quant à l'avenir des navettes Bordeaux-Orly, confrontées à la concurrence de la LGV Paris-Bordeaux. Et bien elles seront maintenues. Le directeur régional de la compagnie l'a confirmé lundi 17 septembre, au cours de l'inauguration de la rénovation de l'agence située au centre-ville de Bordeaux. Les 10 navettes quotidiennes pour Orly sont maintenues au moins jusqu'en mars 2019, et ce malgré la baisse du nombre de passagers.

"Une baisse de 21 % entre janvier et août 2018, précise Frédéric Alory, directeur régional d'Air France - KLM, mais cette baisse s'est stabilisée et s'est même légèrement améliorée. C'est un chiffre en deçà de ce qu'on avait prévu. Donc, naturellement, on a souhaité conserver les 10 vols par jour vers Orly. Ça correspond encore à un besoin des clients de la métropole, les sociétés et les habitants autour de Mérignac. Nous sommes sur un point d'équilibre. Est-ce qu'il va durer ? On le souhaite, car c'est bien que les gens aient le choix entre les navettes et le train."

La compagnie a inauguré son nouvel espace client à Bordeaux-centre, qui colle plus à la nouvelle politique de montée de gamme. C'est l'une des huit agences régionales. Toutes vont, tour à tour, être "relookées" pour un investissement total de 5 millions d'euros. Les ventes directes en agence représentent 6 % des ventes totales de la compagnie.