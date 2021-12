LGV Bordeaux - Dax : l'Agglomération du Grand Dax dit non au plan de financement

Ce mardi, le conseil communautaire du Grand Dax était appelé à se prononcer sur le financement de la Ligne Grande Vitesse entre Dax et Bordeaux. Les élus devaient approuver, ou non, le financement de ce projet remis sur la table par le gouvernement pour construire des lignes TGV et leurs infrastructures entre Toulouse et Bordeaux et Bordeaux et Dax.

Pour ce projet, il était demandé au Grand Dax une participation de 32,6 millions d'euros. Sur cette somme, 9,8 M€ proviendraient de nouvelles taxes sur les particuliers et, peut-être, sur les entreprises. Et 22,8 M€ seraient directement versés par l'Agglo, soit plus d'un demi million d'euros par an pendant 40 ans.

Après plus de deux heures de débats et 28 interventions d'élus, le vote a eu lieu. 34 élus du Grand Dax ont voté contre, 21 pour et 2 abstentions. Le Grand Dax dit donc non au projet de financement de la LGV.