Landes, France

Les LGV entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse ne sont pas remises en question. Ce mercredi, le Conseil d'Etat annonce dans un communiqué qu'il rejette les recours déposés par des communes, des associations et des riverains. Ces opposants demandaient l'annulation du décret de juin 2016 qui déclarait d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de ces LGV.

Selon le Conseil d'Etat, "la procédure suivie a été régulière". Les Sages écartent "les critiques mettant en cause l’utilité publique du projet" de lignes à grande vitesse. Ils estiment "que les expropriations envisagées sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’opération". Le Conseil d'Etat juge par ailleurs que "les coûts, les atteintes portées à la propriété privée et les risques pour les autres lignes de transport ne sont pas de nature à retirer aux lignes ferroviaires projetées leur caractère d’utilité publique, compte tenu en particulier des mesures prises afin de réduire les effets dommageables du projet".

"C'est une décision attendue, mais décevante", réagit Pierre Hurmic, l'avocat de la Sepanso, l'une des associations écologistes qui compte parmi les opposants, tout comme les Amis de la terre des Landes. "C'est paradoxal : cette décision va dans le sens contraire aux déclarations récentes du gouvernement, qui dit vouloir mettre un terme au surinvestissement dans les lignes LGV, effectué au détriment des TER. Là nous voyons que _le coût des lignes LGV n'est manifestement plus un frein à la poursuite du tout TGV_, pas plus que le saccage environnemental", poursuit l'avocat.

Au contraire, les défenseurs de ces nouvelles lignes se félicitent de la décision du Conseil d'Etat, à l'image du maire de Bordeaux, Alain Juppé. "_La nouvelle ligne qui relie Paris et Bordeaux en deux heures est un succès, avec une augmentation de 70% de la fréquentation. Elle conforte ainsi l’attractivité de Bordeaux et de la région. La liaison à grande vitesse vers Toulouse et Dax permettra de renforcer cette dynamiqu_e", écrit le maire dans un communiqué.

Cette LGV Bordeaux-Dax mettrait Mont-de-Marsan à 35 minutes de Bordeaux et à 2 heures 35 de Paris. Elle traverserait 24 communes landaises de Bourriot-Bergonce à Dax.

Elle était prévue pour ouvrir en 2027 mais début février le Conseil d'Orientation des Infrastructures a préconisé le report du chantier à après 2037.