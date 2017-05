LGV Bordeaux-Paris : les travaux de la gare Saint-Jean se terminent

Les travaux de la gare Saint-Jean à Bordeaux sont en train de se terminer. La SNCF assure que tout sera fini d'ici le 30 juin juste avant l'arrivée de la LGV le 2 juillet. Mais après trois ans de travaux il reste des équipements à installer, et la SNCF lance un appel à projets.

Le parvis en chantier devant la gare ne laisse pas imaginer que tout sera fini fin juin. Pourtant "on sera en mesure de livrer la quasi-totalité des travaux pour l'arrivée de la LGV" assure Olivia Perez la directrice de la gare. Reste le salon d'honneur historique du Hall 2 qui finit d'être restauré, le parvis devant la gare qui va accueillir des kiosques commerciaux, et quelques magasins qui vont ouvrir en bas du Hall 1.

Autres petits aménagements : mettre à l'heure l'horloge de la grande verrière des quais, terminée il y a quelques jours, et restaurer la carte du réseau Sud-Ouest dans le Hall 1.

D'autres travaux suivront à partir de 2018, comme le rehaussement des quais, la construction d'un parc à vélo et l'ajout de nouvelles places de parking côté Belcier.

L'horloge de la verrière doit être mise à l'heure © Radio France - Mélanie Juvé

Après trois ans de travaux, le Hall 1 et le Hall 3 sont terminés, et le parvis côté quartier Belcier a été réaménagé avec l'ouverture de nouveaux commerces.

La carte du réseau Sud-Ouest au fond du Hall 1 doit être restaurée. © Radio France - Mélanie Juvé

Le Hall 3 côté Belcier abrite le parking, caché par des rideaux rouges. © Radio France - Mélanie Juvé

Un appel à projets pour imaginer d'autres équipements

La SNCF veut avec cette nouvelle gare retenir les voyageurs le plus possible. Pour ça, elle a lancé un appel à projets pour que les habitants de la Région imaginent de nouveaux services, comme des applications ou du mobilier.

"Il y a cinq thématiques, comme le confort des voyageurs ou l'expérience à quai et dans les souterrains.Toutes les idées sont les bienvenues, et on s'attend aux plus folles !" explique Frédéric Cauchois, le directeur de la fondation Bordeaux Université qui lance l'appel à projets avec la SNCF.

Les candidats peuvent déposer leur dossier sur le site internet de la gare jusqu'à 30 juin. Si leur idée est retenue par le jury elle sera expérimentée directement avec les voyageurs en gare de Bordeaux.