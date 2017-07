VIDEO- LGV Bordeaux-Paris : à Marsas, les habitants en ont plein les oreilles

Trois semaines après sa mise en service, la LGV Bordeaux-Paris fait ses premiers mécontents : les habitants de la commune de Marsas à 40km au Nord de Bordeaux. Une pétition a été lancée contre les nuisances sonores et une rencontre est programmée avec l'exploitant de la ligne la Lisea ce vendredi.

Les habitants de la petite commune de Marsas, dans le blayais, ont perdu leur tranquillité depuis trois semaines, depuis que la LGV relie à très grande vitesse Bordeaux à Paris.

Lauris a sa maison située à 20 mètres de la LGV. Malgré le mur anti-bruit, il entend tout et ses poules aussi !

Au début les poules se cachaient quand elles entendaient le train. On a l'impression de vivre à côté d'un aéroport, on ne dort plus, c'est l'horreur

Interpellé par Marsas comme par d'autres communes situées sur le tracé, la LISEA va lancer en septembre une campagne de mesures acoustiques en situation réelle de trafic. C'est un organisme indépendant, le CEREMA, qui réalisera les mesures en installant un micro qui enregistrera durant 24 heures devant les maisons ciblées. Si les mesures dépassent les 60DB réglementaire, aucune alternative ne sera proposée, si elles dépassent , des dispositifs seront ajoutés pour diminuer les nuisances de bruit.

Les études qui ont été faites jusqu'à présent, prennent en compte les augmentations de trafic pendant toute la durée de la concession, théoriquement on devrait être bien en dessous des 60 db . Chaque projet d'infrastructure il y a toujours des nuisances, il y a toujours des gens qui sont plus impactés que d'autres, on essaye de traiter le sujet du mieux possible, mais malheureusement un TGV ça roule à 300 à l'heure, ça fait du bruit—Hervé Le Caignec président de Liséa