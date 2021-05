LGV Bordeaux-Toulouse : un "gaspillage d'argent public indécent" pour l'écologiste girondin Nicolas Thierry

Une enveloppe d'1,4 milliard d'euros. C'est le budget confirmé par le Premier ministre Jean Castex, le 28 avril, pour la future LGV Bordeaux-Toulouse. Avec cette somme, l'Etat va donc financer la moitié du projet. "Un gaspillage d'argent public indécent", estime Nicolas Thierry, candidat EELV aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine.

Pour l'élu girondin, qui affirme qu'avec cette annonce "Jean Castex intervient directement dans la campagne des élections régionales", il existe une solution beaucoup plus simple et moins coûteuse que la LGV Bordeaux-Toulouse. "Il faut moderniser la voie actuelle, ce qui coûterait deux milliards d'euros" affirme Nicolas Thierry, qui précise "qu'il faut effectivement réduire le temps de trajet entre Bordeaux et Toulouse, pour inciter le maximum de monde à prendre le train plutôt que l'avion". Mais il regrette "la manière proposée pour le faire, c'est-à-dire la création d'une nouvelle voie à huit milliards d'euros, pour gagner seulement 13 minutes de temps de trajet. C'est une gabegie financière", estime-t-il.

Nicolas Thierry pointe également du doigt "les 3.000 hectares de terres agricoles qui vont disparaître" avec l'arrivée de la LGV. Une inquiétude partagée par Vincent Dubourg, viticulteur en appellation Graves à Landiras, dans le Sud-Gironde. Le tracé de la LGV passe à un kilomètre de son exploitation, le Château de Sauvage.

Craintes pour l'environnement et le tourisme

"On souhaite vraiment développer l'œnotourisme ici", explique Vincent Dubourg. Et la LGV, "avec le bruit et les coupures que ça représente pour les chemins forestiers, ça limitera fortement les activités touristiques", assure-t-il. "Surtout qu'en ce moment, ça se développe, notamment avec la création de la Cité du Vin à Bordeaux qui a amené des millions de touristes avant la crise sanitaire. Et ces gens qui viennent dans la métropole ont aussi envie de voir ce qu'il y a autour. Dans le Sud-Gironde, on a des tas d'atouts pour vivre une expérience authentique. La LGV ne va pas donner envie aux gens d'aller à un kilomètre d'une ligne de voie ferrée ... ils vont préférer aller dans des endroits préservés", craint le viticulteur girondin.

Vincent Dubourg s'inquiète aussi pour la production des vins du Sud-Gironde, dont le Sauternes. En effet, pour l'obtenir, "il faut un peu de brouillard le matin et du soleil l'après-midi. Ces conditions optimales sont possibles grâce à la rencontre entre l'eau froide de la vallée du Ciron et les eaux chaudes de la Garonne", explique-t-il. Or, "l'endroit où la LGV se scinderait en deux traverse la vallée du Ciron, ce qui mettrait en danger le Sauternes et l'attractivité touristique de la vallée."

La LGV Bordeaux-Toulouse, qui doit également être financée par les collectivités territoriales et l'Europe, devrait commencer à voir le jour à partir de 2024.

Tracé de la LGV Bordeaux-Toulouse en Gironde - Site du GPSO (capture d'écran)