LGV Bordeaux-Toulouse : Alain Rousset et Pierre Hurmic s'opposent de nouveau sur sa nécessité

Invités ce lundi soir de la chaîne bordelaise TV7 pour un débat sur la future LGV Bordeaux-Toulouse, le président (PS) de la région Nouvelle-Aquitaine et le maire (EELV) de Bordeaux se sont de nouveau opposés sur le sujet, et notamment sur la réelle nécessité de cette future ligne.

10 jours après avoir déclaré que la future LGV entre Bordeaux et Toulouse allait "balafrer des villages du Sud-Gironde", le maire (EELV) de Bordeaux Pierre Hurmic était invité à reparler de ce dossier lors d'un débat organisé ce lundi soir sur le plateau de la chaîne bordelaise TV7.

En face de l'élu, Alain Rousset, président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, qui soutient la ligne.

Alain Rousset ne veut pas que Toulouse soit "prise en otage par Bordeaux

D'emblée, Alain Rousset s'est voulu solennel en assurant que cette LGV constituait "un investissement pour 100 ans", ce à quoi Pierre Hurmic a répondu que "la LGV est un modèle qui a été poussé au-delà de sa pertinence".

Alain Rousset a taclé directement le maire de Bordeaux en posant cette question rhétorique : "Est-ce qu'aujourd'hui Bordeaux peut prendre en otage les Toulousains?", surtout, dit-il, qu'"aujourd'hui à Toulouse on a des lignes qui sont saturées, sur lesquelles on ne peut plus faire rentrer de nouveaux trains, et sur lesquelles on a d'énormes problèmes de régularité et de ponctualité".

A ce titre, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a rappelé le gain de temps obtenu grâce à cette ligne : "_on va gagner une heure sur cet axe, et ce gain de temps permet de laisser l'avion, la voiture, pour prendre le train_. A Marseille, 70% de la fréquentation aérienne s'est reportée sur le train avec l'ouverture de la LGV", insiste-t-il.

Un projet injustifié selon Pierre Hurmic

Mais selon le maire de Bordeaux, le gain de temps est marginal et il souhaite une alternative :

En améliorant les lignes actuelles, on peut aussi gagner du temps, et la différence par rapport à la LGV n'est que de 22 minutes, donc ce projet est un gaspillage. Pour gagner à tout prix 22 minutes, est-ce qu'il faut dépenser autant? A un moment-donné, il faut se poser des questions

Pierre Hurmic souhaite également rappeler le coût de ce projet. Aujourd'hui, l'axe Bordeaux-Toulouse est estimé à 9 milliards d'euros, et le maire de Bordeaux avance que "le km coûte 39 millions d'euros sur Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, avant même le premier coup de pioche, alors que sur la LGV Bordeaux-Tours, ça a couté 22 millions au km".

Concernant le financement de cette ligne, l'État apporterait 40 % de l'enveloppe, l'Europe 20 %, et les collectivités 40%, à condition qu'elles s'entendent. Les travaux pourraient débuter en 2024