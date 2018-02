Le rapport Duron sur les infrastructures à développer en priorité dans les 20 prochaines années a été remis ce jeudi à la ministre des Transports. Il suggère de réaliser la LGV Bordeaux - Toulouse d'ici à 2037 dernier délai. La LGV Bordeaux - Dax serait repoussée à bien plus tard.

Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures de l'ex-député Philippe Duron sur les routes, voies ferrées et fluviales que l'Etat devrait financer en priorité dans les années à venir était présenté ce jeudi à la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Le document doit servir de base à la loi de programmation des infrastructures qui sera présentée au printemps.

La ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse y est jugée prioritaire mais reportée, selon l'AFP. Le Conseil d'orientation des infrastructures suggère de réaliser la LGV mais en étalant les travaux jusqu'en 2037. Les travaux pourraient être réalisés plus rapidement si l'Etat engage les crédits nécessaires, et se terminer en 2028 ou 2032, selon les autres scénarios de financement envisagés.

Dans tous les cas, seule la section Agen-Toulouse bénéficierait d'une ligne à grande vitesse, la section Bordeaux-Agen étant reportée à plus tard.

L'aménagement des sorties de Bordeaux et Toulouse sont également jugés prioritaires.

Abandon de la LGV Bordeaux-Dax ?

Le COI conseille aussi de repousser de beaucoup la LGV Bordeaux-Dax, qui ne se ferait pas dans les 20 prochaines années. Même chose pour un éventuel contournement autoroutier de Bordeaux.

La ministre des Transports Elisabeth Borne doit annoncer ses choix fin février, avant que le dossier ne soit transmis au Parlement.