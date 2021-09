Financement de la LGV Bordeaux-Toulouse : encore un milliard d'euros à trouver

Les élus de Nouvelle-Aquitaine se sont réunis ce mardi soir à l'initiative du préfet Etienne Guyot, en charge du dossier LGV Bordeaux Toulouse. Région, départements, collectivités ont un mot d'ordre : financer le projet. Et en Nouvelle-Aquitaine, on est encore loin du compte.

Le Conseil d'Etat a levé lundi soir le dernier obstacle juridique au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, en rejetant la demande d'annulation de déclaration d'utilité publique (DUP) réclamée par un collectif d'opposants.

Cette décision de la plus haute juridiction administrative française clos les possibilités de poursuites.

Il reste désormais toute la problématique du financement. L'Etat s'est déjà engagé à financer plus de quatre milliards d’euros, soit environ 40% du cout total du projet, l'Europe devrait participer à hauteur de 20%. Le reste est donc à la charge des collectivités autant d’Occitanie que de Nouvelle-Aquitaine.

Pas un centime de la Gironde

En Gironde, c'est plutôt mal parti… Jean-Luc Gleyze l'avait déjà dit, il le répète : la Gironde ne mettra pas un centime. "Il ne faudra pas compter financièrement sur nous puisque le train est hors des compétences départementales" affirmait déjà il y a plusieurs années le président du conseil départemental, son entourage confirme que cette position n'a pas changé.

Pourtant, lorsque l'on sort la calculette, après les chèques côté Occitanie, il reste entre deux et trois milliards d'euros à trouver en Nouvelle-Aquitaine. La région doit s'engager à hauteur d'un peu plus d'un milliard et demi explique le président Alain Rousset : "Je crois que la région doit faire cet effort parce que c'est pour le confort de ses habitants. Je pense qu'il faut que l'on convainque celles et ceux qui, pour des raisons budgétaires, sont réticents que c'est un enjeu majeur pour nous, y compris un enjeu écologique. Occitanie a créé un accord global autour de la présidente de la région et j'espère bien que nous arriverons à un accord global autour de la région Nouvelle-Aquitaine avec les départements et les villes qui vont bénéficier de cette desserte."

Pour le reste du financement, c'est un peu le grand flou. Les communautés de communes Montesquieu, Convergence Garonne, Sud Gironde et Bazadais, sur le tracé, restent dubitatives face à leur participation. Bordeaux Métropole ne parle pas pour l'instant de s'engager. Les discussions devraient donc se poursuivre jusqu'à la création prévue en mars prochain d'un établissement public local, point de départ du chantier de construction.