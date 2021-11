LGV Bordeaux-Toulouse : la mise au point chiffrée de l'Etat

"Le débat est tranché". L'Etat n'a plus à se poser la question de l'intérêt de cette LGV, elle a été déclarée d'utilité publique, toutes les autorités l'ont validée. Etienne Guyot, préfet de Haute-Garonne désigné comme coordinateur du projet, se veut clair. En homme de droit, il applique la loi. Et la LGV Bordeaux-Toulouse entre dans le cadre de la loi LOM.

Sauf que ces dernières semaines, le politique a pris le pas sur le droit. Si le financement est bouclé du côté des 16 collectivités en Occitanie, les tractations continuent pour les 11 côté Nouvelle-Aquitaine. Le Département du Lot-et-Garonne freine toujours des quatre fers, et la semaine prochaine sera décisive au Département de la Gironde et à Bordeaux Métropole. Et puisque l'Etat ne peut intervenir dans ces tractations entre collectivités, le préfet coordinateur tâche d'être pragmatique en assurant le service après-vente. Quels bénéfices chiffrés pour la LGV ? Détails.

2 millions de passagers aériens vers la LGV chaque année

Première mise au point sur le calendrier et sur le gain de temps, plusieurs chiffres ayant été avancés ces derniers mois. La LGV Bordeaux-Toulouse sera en service "aux alentours de 2030" tranche Etienne Guyot s'alignant sur la dernière déclaration cette semaine de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Officiellement il s'agit bien de diviser par deux la durée du voyage entre Toulouse et Bordeaux, soit un gain d'une heure. La portion Bordeaux-Dax ferait gagner 20 minutes.

Avec la LGV Bordeaux-Toulouse-Dax, les autorités misent à l'ouverture sur un gain de 7 millions de voyageurs par an, la majorité issue des relations régionales, internes à la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Cela signifierait, d'ici 2040, un report de près de 8 millions de trajets en voiture annuels vers le ferroviaire, et de 2 millions de passagers aériens par an soit une réduction de 20% du trafic aérien sur la ligne Toulouse-Paris. En terme de pollution, d'émission de gaz à effet de serre, la LGV serait 10 fois moins polluante qu'un trajet en voiture, et 32 fois moins moins que l'avion.

Le frêt ferroviaire est aussi devenu un enjeu national avec la loi LOM, renforcée par la loi Climat et résilience votée cet été et qui prévoit de doubler la part modale du frêt sur les rails. L'Etat assure qu'avec cette LGV, en reportant une partie du trafic à grande vitesse sur les nouvelles voies, de nouveaux sillons seront libérés aussi pour le transport de marchandises. À l'horizon 2040-2050, la LGV devrait permettre un report de 2.000 camions par jour de l'axe routier atlantique vers le ferroviaire.

En terme d'emplois, le chantier LGV entre Toulouse et Bordeaux devrait mobiliser 4.000 emplois directs, 4.000 indirects et 2.000 induits soit 10.000 emplois supplémentaires.

Deux fois plus de trains TER du nord Toulousain

Chiffre plus étonnant, la SNCF s'est pour l'heure engagée à développer en 2030 pas moins de 16 allers-retours quotidiens entre Toulouse et Paris, contre 7 actuellement. Montauban, via sa future gare de Bressols, bénéficiera de 13 allers-retours vers la capitale contre 5 aujourd'hui. Quand cette LGV sera opérationnelle, un TGV sur quatre sera un train Ouigo, avec des tarifs low-cost, a promis la SNCF. "La LGV n'est pas un train de cadres ou de riches, c'est un mode de transport pour les sac-à-dos, les week-ends, les vacances", argumente Etienne Guyot rappelant que 65% des trajets TGV sont des voyages de loisirs.

La construction de la LGV entrainera nécessairement la création d'une nouvelles voire deux sur l'axe entre Montauban et Castelnau d'Estrétefonds, alors qu'il n'en existe que deux, saturées, actuellement. L'Etat s'engage ainsi à réaménager les gares de Castelnau, St-Jory, Fenouillet-St Alban ou encore Lacourtensourt (Aucamville), en plus de la création de la gare de Bressols.

L'aménagement ferroviaire du nord toulousain, tout comme celui du sud de Bordeaux, est inscrit dans la déclaration d'utilité public du projetLes TER du Nord-Toulousain seront aussi étoffés sur les périodes de pointe, entre 7h et 9h et entre 16h30 et 19h30 avec l'ambition d'un cadencement au quart d'heure. Cela représenterait deux fois plus de voyageurs potentiels, en tous cas deux fois plus de places dans ces TER. Voici les objectifs affichés par la région Occitanie : deux trains aller-retour par heure pour les trains de proche banlieue qui desservent toutes les gares entre Toulouse et Castelnau d'Estrétefonds avec un objectif de 20 trains par jour. Pour les TER de grande banlieue entre Toulouse et Montauban, on parle de 5 aller-retours par heure toujours aux heures de pointe, un train par heure pour la ligne Toulouse-Agen.

La fiscalité additionnelle concernera les contribuables, "quelques euros par an par personne"

Cela fait partie du deal entre l'Etat et les collectivités sur le plan de montage de cette LGV. Une fiscalité dérogatoire viendra alléger la participation des collectivités, de 20 à 30% environ. Cela explique pourquoi les engagements annoncés sont parfois difficiles à comprendre, certaines institutions communiquant sur une enveloppe déjà amputée de cet allègement. La future société de financement qui doit voir le jour sera le réceptacle de cette fiscalité dédiée, ainsi que des participations budgétaires des collectivités.

Le 12 novembre dernier justement, les députés ont voté la création d'une taxe spéciale d'équipement (TSE), qui devrait être inscrite dans la loi de financement de 2022 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Elle rapportera, cela a été fixé, 24 millions d'euros par an, pendant 40 ans. Cette taxe concernera aussi bien les particuliers que les entreprises. Mais "à hauteur de quelques euros par an par personne", assure le préfet. Seront redevables de cette TSE les personnes morales ou physiques assujetties à la taxe foncière, à la taxe d'habitation (sur les locaux autres que la résidence principale puisqu'elle n'existera plus en 2023) et à la cotisation foncière des entreprises. Les organismes HLM en seront exonérés.

Reste à définir une zone isochrone précise, partant du principe que devront payer ceux qui ont accès à une gare LGV à moins d'une heure en voiture. On pourrait ainsi imaginer dès lors que les contribuables d'Albi, de Revel ou encore de Gimont seraient concernés au même titre que les Toulousains ou les Montalbanais.

Une taxe sur les bureaux (TLB) devrait s'ajouter à cette fiscalité additionnelle plus tard, elle ne figure pas dans l'amendement. C'est aussi une proposition des élus communistes de la Région Occitanie qui ont écrit une lettre à Jean Castex en ce sens ce 17 novembre. Ils souhaiteraient que cette TLB soit mise en place sur les périmètres de Toulouse Métropole et Bordeaux Métropole avec un taux de 10 euros par mètre carré.