Il était venu parler d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques mais le TGV l'a rattrapé.

Lors d'une visite en Sarthe pour défendre les énergies renouvelable, le ministre de la Transition énergétique et solidaire a été interpellé par le président du conseil départemental de la Sarthe, Dominique Le Mèner, à propos du bruit subi par les riverains de la nouvelle ligne à grande vitesse. Depuis son ouverture le 2 juillet, le passage des TGV à 320 km/h provoque des "bruits d'avions en rase-motte" et des vibrations.

Des mesures du bruit sont en cours mais elles seront lues selon la norme existante : la moyenne entre 6h et 22h ne doit pas dépasser 60dB. Le problème est ailleurs car les trains ne circulent pas en continu, estiment les riverains. Nicolas Hulot semble partager leur point de vue.

Si on fait ça (ces mesures, NDLR) sur un bruit moyen peut-être que le cahier des charges (des constructeurs) est respecté... Moi ce que je dis, parce qu'on ne peut pas se moquer des gens : le ressenti, il faut en tenir compte. Et le ressenti, je ne sais pas si il rentre dans les normes. Quand on m'explique qu'on a le sentiment d'avoir un avion à réaction dans sa salle à manger, je pense qu'on ne le dit pas pour le plaisir. Une fois que je vous ai dit ça, je n'ai pas la solution. Une évaluation est faite par le Cerema , j'attends le rapport. Avec Elisabeth Borne on va regarder ce qu'on peut faire et mettre chacun devant ses responsabilités.