Le rapport du conseil d'orientation des infrastructures remis hier classe la ligne ferroviaire à grande vitesse Toulouse Bordeaux comme prioritaire, pas celle entre Perpignan et Montpellier. Qu'importe, la présidente de région Occitanie refuse de voir le verre à moitié vide et dit pourquoi.

Toulouse, France

Carole Delga est convaincue que le "pack" qu'elle a formé avec les grands élus de la région "a payé". "Les infrastructures que nous demandons figurent toujours dans ce rapport". Ce rapport c'est celui du conseil d'orientation des infrastructures qui propose 3 scénarios de financement de grands projets routiers et ferroviaires nationaux pour les prochaines années avec des niveaux de financement différents suivant les moyens que l'Etat veut mettre sur la table. En Occitanie, les experts préconisent une ligne à grande vitesse prioritaire entre Toulouse et Bordeaux mais d'abord en rénovant les noeuds ferroviaires des deux capitales régionales. La construction de la ligne serait étalée dans le temps d'ici 2037 jusqu'à Agen, après 2038 entre Agen et Bordeaux. La présidente de région Occitanie refuse d'y voir un enterrement du projet :

"Dire que Bordeaux doit se faire avant 2028 [comme le préconise l'un des scénarios] c'est un calendrier qui est réaliste. Donc là nous allons au niveau du président de la république lui démontrer que nous pouvons réaliser avant 2030 et Bordeaux-Toulouse et également Montpellier-Perpignan avec des financements qui sont compatibles avec la situation budgétaire de l'Etat. Il est nécessaire d'avoir un suivi des phasages. Un projet qui doit rester lié avec plusieurs phases" - Carole Delga

La présidente de région Occitanie reste convaincue que les deux projets de LGV sont réalisables "grâce au plan de financement que l'on propose" Copier

Optimiste même pour le tronçon LGV Montpellier-Perpignan.

Ce projet LGV n'est pourtant pas retenu comme complètement prioritaire par la Conseil d'orientation des infrastructures. Il propose de commencer par aménager la partie Montpellier-Béziers et repousserait la réalisation du chaînon manquant au-delà de 2038 dans deux scénarios sur trois. Le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, est déçu. Chez nos confrères de France 3, il estime que " c'est la réalité économique qui prime. On a trompé les Espagnols" sur la grande ligne européenne. Carole Delga veut toujours y croire : "Il y a de la saturation routière et ferroviaire dans cette partie de la région. Nous sommes la région de France la plus dynamique en terme de progression démographique et de création d'emplois et nous sommes la région la plus enclavée. Nous avons besoin d'une ligne Montpellier-Perpignan avec une mise en enquête publique dès l'année prochaine sur Montpellier-Béziers"

La suite?

Les élus de la région favorables à la LGV vont solliciter un rendez-vous auprès d'Emmanuel Macron pour plaider leur programme de "financement innovant" à base de taxes sur les entreprises et de grands emprunts, censé permettre de construire les lignes. La ministre des transports, Elisabeth Borne, doit rendre ses arbitrages sur les projets retenus fin février.