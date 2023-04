LGV en Sud-Gironde : "Il est possible qu'on en arrive" à la ZAD alerte le maire de Saint-Médard-d'Eyrans

Ils vont se parler pour la première fois de la LGV. À 15 heures ce mercredi, les élus du Sud-Gironde, opposés au projet des LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, qui passeront par le Sud-Gironde rencontrent le nouveau préfet de la Gironde Étienne Guyot . Lui "croit fortement" au projet, comme il l'avait dit le 31 janvier, et en était d'ailleurs le coordonnateur du projet lorsqu'il était préfet d'Occitanie. "Je pense que c'est plutôt un obstacle, même s'il connait bien le projet", dit ce mercredi sur France Bleu Gironde, Christian Tamarelle le maire PS de Saint-Médard-d'Eyrans. "On va essayer de lui faire passer un message", assure-t-il.

Un message d'hostilité au projet dans les communes qui doivent être traversées par les rails, notamment à Bernos-Beaulac, où doivent se rejoindre les lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse . "Nos populations sont contre, elles n'ont pas envie de voir leur environnement et leur vie du quotidien abîmés. Les gens qui viennent habiter chez nous cherchent le confort de vie et la tranquillité", explique le maire de Bernos-Baulac, qui évoque aussi "le coût pharaonique de ce projet", chiffré à 14 milliards d'euros mais qui pourrait s'élever "à 20 milliards avec l'inflation".

Des prises de position similaires aux revendications des opposants à l'autoroute Toulouse-Castres, qui se sont mobilisés le 22 avril . "Nous aussi on peut s'élever" contre ce genre de projet, avertit-il. De là à mettre en place une ZAD dans le Sud-Gironde ? "Quand on est un élu de la République, on se doit d'être mesuré", répond-il, mais "il est possible qu'on en arrive là. Il y a des gens assez remontés pour peut-être aller jusqu'à la ZAD".

