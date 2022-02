INFOGRAPHIES - LGV Sud-Ouest : tracé, financement, environnement, retour sur un projet monumental

Rallier Bordeaux à Toulouse en 1h05 dès 2030, telle est la promesse principale du vaste projet de ligne à grande vitesse (LGV) Grand Sud-Ouest, portée par l'État et les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Lancé dès 2005, le GPSO (Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest), prévoit de doubler le trafic ferroviaire dans un grand triangle Bordeaux-Toulouse-Bilbao (Espagne). Estimé à 14,3 milliards d'euros, le chantier doit être financé par l'État, l'Europe et les collectivités locales, son plan de financement est étudié ce 15 février par le Conseil d'État. Tracé, investissement, emprunte écologique, retour sur le plus grand projet ferroviaire français de la décennie.

Plus de 300 kilomètres de nouveaux rails sur cinq départements

Le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest prévoit la création d'ici 2030 du prolongement de la LGV Paris-Bordeaux sur deux tronçons, Dax et Toulouse. Ce qui permettrait de raccourcir de 22 minutes le trajet Bordeaux-Dax et d'une heure le Bordeaux-Toulouse, permettant de relier Paris à Toulouse en 3h10.

Le GPSO s’inscrit pleinement dans le renforcement du maillage national et européen, avec des temps prévus sur l’axe Paris-Bordeaux-Toulouse (3h10* meilleurs temps, 3h25 temps moyens) comparables à ceux sur l’axe Paris-Lyon-Marseille. - Site officiel du GPSO

Le projet se divise en deux phases. Il prévoit tout d'abord la création de lignes ferroviaires nouvelles entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux et l'Espagne, avec un tronc commun entre ces deux lignes.

Longue de 222 km, dont 55 km de tronc commun avec la ligne nouvelle Bordeaux-Espagne, la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse est conçue pour une vitesse commerciale de 320 km/h. Elle s'accompagne de la réalisation de gares nouvelles à Agen et Montauban. La ligne nouvelle Bordeaux-Dax, sera elle longue de 160 km. Il est prévu qu'elle soit ensuite prolongée jusqu'à Bilbao, elle sera alors moins rapide, mais permettra le transport de fret.

En outre, les réseaux ferroviaires de Bordeaux et de Toulouse vont être aménagés. Le début des travaux est estimé à 2024, ils devraient se terminer en 2030.

Le projet de LGV Grand Sud-Ouest prévoit la prolongation de la LGV Paris-Bordeaux jusqu'à Dax et Toulouse, mais également le renforcement de liaisons TER en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie - Site officiel du projet LGV 2030

Le GPSO est fixé comme une priorité dans la loi LOM (loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités) qui ambitionne la neutralité carbonne des mobilités d'ici 2050 et dont les investissements sont ciblés au trois-quarts vers le ferroviaire.

En terme d'emplois, le chantier LGV Grand Sud-Ouest devrait mobiliser 4.000 emplois directs, 4.000 indirects et 2.000 induits soit 10.000 emplois supplémentaires.

Un projet chiffré à 14,3 milliards d'euros

Ce mardi 15 février, le Conseil d'État examine le plan de financement de la LGV Grand Sud-Ouest. Un plan à 14,3 milliards d'euros, pris en charge par des fonds européens à hauteur de 20%, par l'État (40%), les 40% restants seront financés par les collectivités locales, à savoir les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, les départements et plusieurs agglomérations.

Des collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine ont refusé de payer

Le 7 février dernier, la région Nouvelle-Aquitaine a permis de boucler le financement en avançant 225 millions d'euros au projet. Il s'agit des investissements que plusieurs collectivités locales néo-aquitaines qui ont refusé de voter leur part du budget, notamment le département de la Gironde, du Lot-et-Garonne les agglomérations de Bordeaux, du Pays basque et de Dax (qui devrait revoter le financement le 16 février). En tout, les collectivités de Nouvelle-Aquitaine vont investir 1,7 milliard d'euros.

De leurs côtés, la région et les collectivités d'Occitanie ont toutes voté leur part du financement, pour un total de 2,2 milliards d'euros.

Un transport plus propre, mais qui grignotte des espaces naturels

L'écologie est au cœur des arguments portés par l'État, principal porteur du projet. En novembre dernier, Étienne Guyot, préfet de Haute-Garonne désigné comme coordinateur du projet, a rappelé le double objectif de réduction du trafic aérien et du trafic routier qu'implique la LGV Sud-Ouest. Une avancée écologique puisque en terme d'émission de gaz à effet de serre, la LGV serait dix fois moins polluante qu'un trajet en voiture, et 32 fois moins que l'avion.

On estime que d'ici 2040, huit millions de trajets en voitures se reporteraient sur les trains du GPSO. À l'horizon 2040-2050, la LGV devrait permettre un report de 2.000 camions par jour de l'axe routier atlantique vers le ferroviaire. Enfin, deux millions de passagers pourraient se détourner des trajets par avion pour privilégier le train.

À l'aune de ces arguments, le projet GPSO a été déclaré à trois reprises d'utilité publique (par le Conseil d'État comme pour tous les projets d'envergure telle que les réseaux ferrés). Le Conseil d'État a à plusieurs reprises rejeté les saisines d'opposants au projet.

Un projet "démesuré" pour ses opposants

"Ce projet, c'est de la démesure" expliquait le 13 décembre dernier sur France Bleu Gironde Nicolas Thierry, le président du groupe écologiste au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Les associations de protection de la nature parlent elles d'un projet nocif pour l'environnement. Selon elles, la construction des LGV artificialiserait un énorme espace, près de 5000 hectares, 1240 hectares de terres agricoles et 2865 hectares de forêt seraient ainsi en danger.

Une LGV, représente en effet une emprise de 70 à 100 mètres de large, explique de son côté le CADE (Collectif des associations de défense de l'environnement du Pays basque et du sud des Landes). Soit 7 à 10 hectares par kilomètre de voie, 40.000 m3 de remblais par km, dont 40 à 50% issus d’apports extérieurs.

Selon ses opposants, la LGV fragmenterait l'espace rural du Sud-Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Elle détruirait aussi de nombreuses zones humides et milieux naturels riches en biodiversité. Dans les Landes, la construction des LGV menacerait par exemple le vallon du Cros près de Roquefort, une zone re­fuge et un lieu de reproduction pour une vingtaine d’espèces de chauves souris, dont certaines très rares.

Enfin, des associations de riverains s'émeuvent de voir leur commune sur le tracé du projet de LGV, craignant les nuisances sonores et de voir leur paysage défiguré.