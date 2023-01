LGV : les maires de Bordeaux, Bayonne et Irun lancent un appel pour rénover la ligne existante

La ligne à grande vitesse (LGV) n'est "pas crédible à ce jour" pour les maires de Bordeaux, Bayonne et Irun. Dans un appel commun lancé ce mardi 3 janvier, ils plaident pour une rénovation au plus vite de la ligne existante entre Bordeaux et Irun.