LGV Paris-Bordeaux : découvrez les futurs temps de parcours

La nouvelle ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux mettra Bordeaux et Paris à 2h04 de distance au lieu des 3h15 actuels. Poitiers sera à 1h18 de la capitale, Angoulême à 1h43, Bayonne à 3h53, Toulouse à 4h10 au lieu des 5h25 actuels. Mise en service le 2 juillet.

Le Sud-Ouest se rapproche de Paris. Inaugurée ce mardi par François Hollande en Charente, la nouvelle LGV Paris-Bordeaux va permettre de réduire considérablement les temps de trajet entre Paris et le grand quart sud-ouest de la France. Découvrez les futurs temps de parcours de la LGV Paris - Bordeaux.

Poitiers - Paris : 1h18

Angoulême - Paris : 1h43

Bordeaux - Paris : 2h04

La Rochelle - Paris : 2h26

Agen - Paris : 3h10

Bayonne - Paris : 3h53

Pau - Paris : 4h09

Toulouse - Paris : 4h10

On mettra 30 minutes pour relier Tours et Poitiers, 36 minutes pour Poitiers - Angoulême, 36 minutes également pour Angoulême - Bordeaux.

Nouvelle LGV Tours-Bordeaux : découvrez les futurs temps de parcours © Visactu

Chantier titanesque

L'inauguration de la LGV ce mardi en Charente signe la fin d'un chantier titanesque de 7,8 milliards d'euros, entamé en 2012. Le plus gros chantier d'Europe : cinq années de terrassements puis d'installation des équipements ferroviaires sur un peu plus de 300 kilomètres à travers 117 communes ; jusqu'à 4500 emplois créés pour le chantier entre Tours et Bordeaux.

La mise en service de la ligne est prévue pour le 2 juillet prochain.

Les chiffres clés de la LGV Tours - Bordeaux © Visactu

A LIRE AUSSI

► LGV Paris-Bordeaux inaugurée ce mardi : ce qu'il reste à faire avant l'arrivée des trains