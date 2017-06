EN IMAGES - La première rame à circuler de bout en bout sur la LGV Paris-Bordeaux a mis 2 heures et 8 minutes

C'était une sorte de répétition générale sur la Ligne Ferroviaire Grande Vitesse entre Paris et Bordeaux : le TGV a circulé pour la première fois ce mercredi matin dans les conditions d'exploitation commerciale. Cette rame a mis seulement 4 minutes de plus que le temps de parcours prévu.

Premier test grandeur nature ce mercredi matin sur la LGV Paris-Bordeaux : pour la première fois, un TGV a circulé de bout en bout sur la ligne ferroviaire grande vitesse entre les gares Montparnasse et St Jean. Cette rame a parcouru la distance en 2 heures et 8 minutes, au lieu des 2 heures et 4 minutes, temps de référence prévu pour l'exploitation commerciale de la ligne à partir du 2 juillet.

L'arrivée du TGV "inoui" en gare St Jean , avec 4 petites minutes de retard © Radio France - Pierre-Marie Gros

En attendant le TGV : les officiels patientent avant l'arrivée de la rame © Radio France - Pierre-Marie Gros

Le TGV sur l'un des nouveaux ouvrages construits sur la nouvelle portion grande vitesse Tours-Bordeaux - photo SNCF