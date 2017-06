LGV Paris-Bretagne : les réservations bondissent de 20%

Avant même sa mise en service, la LGV semble déjà avoir trouvé son public. La SNCF annonce des réservations en hausse de 20% pour cet été, essentiellement à la pointe bretonne.

.La SNCF estime avoir réussi son coup. La ligne LGV dont les premières rames circuleront ce week-end semble déjà doper les ventes. Christel Pujol-Araujo, directrice TGV Bretagne, développe : "On constate en moyenne 20% de réservation en plus sur toute la Bretagne pour l’été. Avec des pointes dans les zones qui historiquement attirent beaucoup pendant la période estivale : Lorient, Vannes, ou encore St-Brieuc."

Une hausse plus modérée à Rennes

La hausse est moindre à Rennes, plus 15%, mais la directrice régionale table d’avantage sur un "effet LGV" à partir de septembre dans la capitale bretonne, grâce à une clientèle pro et de week-end.

Des tarifs attractifs

Les trains gagnent du temps… et les tarifs augmentent de quelques euros! Pour compenser cette hausse, la SNCF met en vente deux fois plus de billets Prem’s (très bas prix, environ 20 euros pour un trajet entre la Bretagne et Paris), mais cela concerne uniquement les voyages anticipés longtemps à l’avance.

Tous les jours des billets Paris-Rennes à 35 euros, des Paris-Brest à 40 euros

Des "prix de référence garantis" viennent compléter cette offre. Il s’agit de billets à prix réduits, jusqu’au jour du départ, dans les trains les moins demandés. Ainsi, on peut trouver des Paris-Rennes à 35 euros, des Paris-Brest à 40 euros et des Paris-Quimper à 45 euros.