LGV Paris - Rennes : la 4 G à bord des trains dès le 13 juillet

Se connecter à internet sans interruption dans le TGV Rennes-Paris, ce sera possible dès le 13 juillet ! Orange déploie la 4 G pour ses clients sur toute la distance (hors tunnels). Une prouesse technologique pour l'opérateur.

"Je n'arrive pas à consulter mes mails ", " je ne t'entends plus, ça a coupé" Qui n'a pas déjà râlé à bord d'un train en raison de la mauvaise connexion à internet ? Ce sera bientôt un lointain souvenir dans les trains entre Paris-Rennes. Quelques jours seulement après la mise en service de la LGV Paris-la Bretagne, Orange a relevé le défi pour ses clients. Ils pourront bénéficier de la 4 G tout le long du parcours (hors tunnels à l'entrée de Paris)

59 nouvelles antennes-relai le long de la LGV

Pour réaliser cette prouesse, les équipes d'Orange travaillent depuis trois ans sur le projet. Déployer la 4 G pour permettre à 800 passagers installés dans un train lancé à plus de 300 km / heure, de se connecter en même temps et sans coupures, "c'est le plus gros des défis technologiques pour un opérateur de téléphonie" estime Pierre Jacobs, le directeur Orange Ouest. 59 antennes-relai ont été installées tout au long de la voie nouvelle, soit une antenne tous les 3kms. Toutes les 18 secondes, le client dans le train va changer d'antenne-relai. Par ailleurs, la rame de TGV est une structure métallique qui produit un effet de "cage de faraday", ce qui freine la pénétration des ondes électromagnétiques.

Pierre Jacobs, le directeur Orange Ouest Copier

Orange doit également anticiper des pics de trafic au passage d'une rame. Autant de contraintes pour l"opérateur. Mais après une dernière phase de test, la 4 G sera à disposition de tous les voyageurs dès le 13 juillet. Dans le train, à l'étage supérieur ou inférieur de la rame, un voyageur pourra par exemple télécharger en une seconde un mail de 2 méga octets.

La 4 G sera également disponible pour les clients d'Orange le 13 juillet, dans les trains Paris-Bordeaux et Paris-Lille.