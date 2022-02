LGV Perpignan-Montpellier: le sénateur François Calvet réclame des procédures simplifiées

Le sénateur LR des Pyrénées orientales, qui ne se représentera pas à l'issue de son mandat, dénonce la lenteur excessive des procédures, notamment dans le dossier du TGV qui n'arrivera pas à Perpignan avant 2045, comme le gouvernement l'a confirmé la semaine dernière lors des questions au Sénat.

C'est un sénateur remonté qui s'est exprimé ce lundi matin sur France Bleu Roussillon. "Je suis frappé qu'on n'arrive pas à modifier les procédures et à accélérer le désenclavement des territoires." constate François Calvet, qui propose de simplifier considérablement les procédures administratives pour donner une chance aux dossiers d'aboutir.

"On fait un référendum sur le site. Vous êtes d'accord pour faire le TGV, vous êtes d'accord pour réaménager la RN 116 ? Pour une politique de l'eau qui permette à l'agriculture de fonctionner ? Si oui on allège on simplifie et on accélère les procédures de débat public. Les territoires qui sont éloignés de Paris sont oubliés et ne sont pas entendus. Petit à petit, nous sommes en décrochage par rapport aux autres régions parce qu'on n'a pas les atouts, les atouts de désenclavement, les atouts ferroviaires, aériens, routiers qui permettraient notre développement."