LGV Sud-Ouest : la Nouvelle-Aquitaine remet au pot

Le LGV entre Bordeaux et Toulouse, la composante majeure du plus vaste projet GPSO, n'a jamais été aussi proche de ses premiers travaux. Ce lundi, la région Nouvelle-Aquitaine a voté une enveloppe supplémentaire de 225,6 millions d'euros. Tous les élus, sauf ceux du Rassemblement National et les écologistes, ont voté cette rallonge qui devrait permettre de boucler dans les prochaines semaines le fameux tour de table financier.

Concrètement, les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine s'étaient mises d'accord pour financer les 40% qui leur revenaient (ndlr : le reste du projet à 14,3 milliards d'euros étant financé à 40% par l'Etat, à 20% par l'Europe). La région Occitanie et ses collectivités ont assez voté les enveloppes pour un total de 2,2 milliards d'euros. Mais en Nouvelle-Aquitaine, certaines collectivités se sont fait prier, voire ont refusé de financer les 1,7 milliards d'euros qui leur étaient demandés. Ce fut le cas des départements du Lot-et-Garonne et de Gironde et des communautés d'agglomération du Pays-Basque et du Grand Dax. Ces positions avaient agacé au plus haut sommet de l'Etat, puisque Jean Castex avaient dernièrement menacé le Lot-et-Garonne de supprimer le projet de gare TGV à Agen. Pas d'argent, pas de gare...

C'est donc finalement de la région -et donc de tous les contribuables néo-aquitains- que vient la solution. Alain Rousset, le président PS de Nouvelle-Aquitaine qui s'était engagé fermement à soutenir cette ligne quand il avait sollicité l'aide de l'Occitanie pour la LGV Paris-Bordeaux, a demandé à son assemblée de remettre au pot.

Le projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse doit faire gagner plus d'une heure aux usagers, en plaçant la ville rose à à peine plus de deux heures de Paris. Selon Alain Rousset, c'est aussi une solution à l'encombrement routier de la métropole bordelaise car il devrait permettre de développer le fret, notamment entre la France et l'Espagne.