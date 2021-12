LGV Sud-Ouest : la région Nouvelle-Aquitaine vote pour le financement de la ligne à grande vitesse

Une étape de plus dans le financement de la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. La région Nouvelle-Aquitaine a voté lundi 13 décembre en faveur du plan de financement du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), qui comprend la ligne à grande vitesse, mais également des aménagements de petites lignes au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse. Une large majorité de conseillers régionaux ont voté pour le plan. L'enveloppe votée s'élève à 710 millions d'euros, sur un peu plus de 14 milliards d'euros au total.

"Je ne sais pas si c'est le progrès, mais il s'agit de la vie de la région pour aujourd'hui et pour demain", a expliqué le président socialiste de la Région Alain Rousset, quelques minutes avant le vote, qui s'est déroulé à main levée. "Nous sommes dans un moment de l'Histoire de notre région", a également commenté Geneviève Darrieussecq, présidente du groupe Centre et indépendants. "On ne peut pas mettre en péril l'avenir de notre région."

"Un numéro d'illusionniste"

La séance plénière de la Région a été marquée par des échanges souvent houleux avec le groupe écologiste, qui n'a pas voté pour le plan de financement. "Ce bouclage du financement, c'est un numéro d'illusionniste", selon Christine Seguineau, conseillère régionale Écologiste solidaire et citoyen. "On ne sait toujours pas quelle somme l'Union européenne acceptera de mettre dans le projet, et on ne sait pas si la région devra mettre plus d'argent sur la table." Selon la répartition de départ, le GPSO sera financé à hauteur de 20% par l'Union européenne, 40% par l'État et 40% par les collectivités locales.

Les écologistes redoutent aussi les dégâts que cette nouvelle ligne à grande vitesse provoquera sur son passage. Dans la matinée, environ 200 opposants au projet se sont réunis devant le siège du conseil régional à Bordeaux, à l'appel de plusieurs associations de défense de l'environnement et d'élus. Pour l'instant, seuls les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde ont voté contre le plan de financement.