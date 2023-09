LGV Sud-Ouest : la température de la contestation monte en Sud-Gironde

Le convoi Sarabande a pour but d'aller au plus près des populations concernées.

Ce samedi matin à Balizac, dans la vallée du Ciron, ils sont une bonne centaine à s'arrêter sur les stands, à demander des explications, à regarder la carte d'un tracé qui coupera leur village en deux sur une superficie de 90 hectares. Jean-Marie habite ici depuis longtemps.

"Rien qu'avec le monde qu'il y a aujourd'hui à Balizac, on voit que ça mobilise beaucoup de gens et que ça inquiète beaucoup de monde."

"Il y a des projets stupides qu'il faut avoir le courage d'arrêter"

Inquiet des nuisances sonores, de l'impact qu'aura cette ligne sur leur paysage quotidien, sur la faune, sur la flore. Richard Lavin, du collectif LGV Nina à l'origine de cette Sarabande, partie ce vendredi de Talence et qui s'arrêtera ce dimanche soir à Saint-Michel-de-Castelnau, à la frontière avec le Lot-et-Garonne.

"C'est pour aller le plus près possible de la population et en même temps prendre la température parce que c'est ça qui est important. Il faut que les gens se rendent comptent de ce que ça va être. Souvent on nous dit que de toutes façons, ça va se faire. Ca se fera si on laisse faire."

Il est encore temps. Temps d'éviter un projet destructeur et inutile, estiment les participants. Parmi eux beaucoup d'élus. Jacqueline Lartigue maire de Bernos-Beaulac et co-présidente du collectif des élus Sud-Gironde, Montesquieu et solidaires.

"Il est encore temps d'arrêter ce projet" estiment les participants. © Radio France - Arnaud Carré

"Moi j'ai des gens qui sont très en colère. Nous on est une commune forestière, il n'y a que des chasseurs. Moi ils m'ont dit : "ils ne passeront pas". Moi ça me fait très peur quand des gens me parlent comme ça. On espère que ça se passera bien et que ça finira bien parce qu'il y a des projets stupides qu'il faut avoir le courage d'arrêter."

Colère qui monte, sentiment d'être méprisé. Les habitants du Sud-Gironde sont loin d'avoir dit leur dernier mot au sujet d'un projet estimé à 14 milliards d'euros. Le chantier du GPSO (Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest) pourrait débuter fin 2023 ou début 2024 pour une mise en service en 2032.

