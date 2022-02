LGV Sud-Ouest : le Conseil d'Etat examine le plan de financement de 14 milliards d'euros

Relier Toulouse à Paris en trois heures, gagner 22 minutes sur le trajet Bordeaux-Dax ou encore faciliter les voyages depuis le Sud-Ouest vers l'Espagne... C'est la promesse du projet de ligne à grande vitesse (LGV) Grand Sud-Ouest, portée par l'État et les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Véritable serpent de mer depuis une vingtaine d'années, ce prolongement devrait se concrétiser d'ici 2030.

Ce mardi 15 février, le Conseil d'Etat doit débuter l'examen du plan de financement du projet. Une simple formalité selon certains observateurs, proches du dossier. Car l'institution ne va pas juger de l'intérêt de la LGV, déclarée d'utilité publique, mais simplement s'intéresser aux éléments de budget.

Les derniers millions d'euros mis sur la table par la Nouvelle-Aquitaine

Le tour de table financier, lui, est bouclé. Le chantier est estimé à 14,3 milliards d'euros et il sera financé à hauteur de 40% par des collectivités locales, 40% par l'Etat et 20% par l'Union européenne. Des départements, et communautés d'agglomérations de deux régions vont mettre la main au portefeuille. Si en Occitanie les choses sont allées plutôt vite, il y a eu quelques blocages en Nouvelle-Aquitaine.

La communautés d'agglomération Pays basque, celle du Grand Dax ainsi que les départements de Lot-et-Garonne et de Gironde ont ainsi refusé de participer, tandis que le département des Pyrénées-Atlantiques a contribué moins que prévu. Une solution a finalement été trouvée par la région Nouvelle-Aquitaine qui a contribué a hauteur de 225,6 millions d'euros supplémentaires pour boucler le financement du projet. Cette avance sera remboursée via des retours fiscaux ou des ponctions sur les futurs péages ferroviaires.

La Société publique locale qui portera le chantier sera créée en avril 2022

Le projet de LGV Sud-Ouest suscite une opposition importante. Il existe une centaine d'associations de consommateurs et de protection de l'environnement qui dénoncent ces nouvelles lignes. Douze d'entre elles ont envoyé une lettre au Conseil d'Etat pour détailler les points noirs du plan de financement, selon elles. Denis Teisseire est adhérent à Trans'club, une des associations signataires. Pour lui le plan de financement ne tient par car les subventions de l'Union européenne sont loin d'être acquises : "les éléments que nous avons récupéré auprès de l'Europe indiquent deux choses, c'est que entre 2010 et 2017 la part de financement LGV qu'a obtenu la France n'a été que de 8,5% et non les 20% qu'annoncent l'Etat.

On sait aussi que l'Europe ne prévoit de financer les LGV qu'à hauteur de 1,8 milliards d'euros sur les sept prochaines années. Rien que pour le Grand Projet Sud-Ouest, la France attend 2,8 milliards. C'est complètement insensé. - Denis Teisseire

La décision du Conseil d'Etat doit ensuite ouvrir la voie à la création d'une Société publique locale (SPL). Elle réunira les financeurs (l'Etat, l'UE et les collectivités locales) ainsi que SNCF Réseau, afin de mener le projet à son terme. Dès 2023, les appels d'offres seront lancés et les travaux devraient débuter en 2024. Le chantier sera gigantesque, avec la construction d'environ 350 kilomètres de voies ferrées (220 kilomètres entre Bordeaux et Toulouse, 160 entre Bordeaux et Dax, dont 55 kilomètres de tronc commun). Trois nouvelles gares seront bâties et la gare de Dax sera réaménagée. Le chantier doit durer six ans.

Le projet de LGV Grand Sud-Ouest prévoit la prolongation de la LGV Paris-Bordeaux jusqu'à Dax et Toulouse, mais également le renforcement de liaisons TER en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. - Site officiel du projet LGV 2030

A l'horizon 2030, on mettra donc environ une heure entre Toulouse et Bordeaux. Si cela permettra de rejoindre Paris depuis Toulouse plus rapidement (environ trois heures), les conséquences seront en fait bien plus nombreuses. Jean-Pierre Wolff est professeur émérite de géographie et d'aménagement du territoire à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès. Selon lui : "cela va rapprocher la façade atlantique de la façade méditerranéenne, en pouvant emprunter la LGV entre Bordeaux et Toulouse puis la ligne classique entre Toulouse et Narbonne et de là aller vers Marseille ou Barcelone."

Un jour des RER autour de Toulouse et Bordeaux ?

Mais construire une ligne grande vitesse dédiée aux transports de passagers permettra aussi de libérer de la place pour d'autres trains : "on peut utiliser la ligne classique pour renforcer les circulations de fret et surtout de TER. A l'approche de Bordeaux et de Toulouse on pourrait imaginer que ces trains soient le prémisse du développement d'un réseau de type RER."

Si la LGV doit permettre de diminuer l'usage de l'avion et de la voiture, ses opposants remettent en question son intérêt écologique. Elle fragmenterait l'espace rural du Sud-Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Elle détruirait aussi de nombreuses zones humides et milieux naturels riches en biodiversité. Enfin, des associations de riverains s'émeuvent de voir leur commune sur le tracé du projet de LGV, craignant les nuisances sonores et de voir leur paysage défiguré.