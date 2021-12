LGV Sud-Ouest : le conseil départemental des Landes vote pour le projet et son plan de financement

Le département des Landes dit oui au projet de LGV Bordeaux/Dax et Bordeaux Toulouse. Les élus se sont prononcés ce vendredi, à l'issue d'un vote : avec 23 voix pour, trois voix contre, et quatre abstentions. Le financement approche les 99 millions d'euros sur 40 ans, pour le département.

Le conseil départemental des Landes s'est regroupé ce vendredi 10 décembre 2021, le controversé dossier de la LGV était à l'ordre du jour. Les élus votent majoritairement pour le financement du projet de la ligne à grande-vitesse Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. Avec 23 voix pour, des élus de la majorité (PS) et un élu communiste, trois voix contre du Parti communiste, et quatre abstentions des élus de la droite.

Un financement à près de 99 millions d'euros du département

Le conseil départemental des Landes est donc prêt à participer au financement du chantier, à hauteur de près de 98,6 millions d’euros sur 40 ans, soit un investissement de 2,5 millions d'euros par an. C'est une étape importante du "GPSO", le grand projet du sud-ouest

L'Etat doit participer à hauteur de 40% du financement, 20% pour l'Europe. Les collectivités doivent donc financer 40% du projet.

Les Landais utilisent plutôt les TER - Sylvie Péducasse

Pour les trois élus qui votent contre : ce projet n'est pas pertinent. "Les Landais utilisent plutôt les TER, dont le coût du billet est généralement moins élevé. Ils desservent des petites gares et répondent d'avantage aux besoins de nos concitoyens", estime Sylvie Péducasse, conseillère départementale pour Dax 1, membre du parti communiste. Selon elle il faut donc mieux investir sur les lignes existantes, le TGV risque d'amplifier les nuisances sur l'environnement et la fracture sociale.

Sans ses garanties là, nous ne pouvons pas mettre 33 millions d'euros - Julien Dubois

Du côté des quatre abstentionnistes, de la droite : Julien Dubois, président de l'agglomération de Dax. Il est favorable au projet, mais pas au plan de financement. Il souhaitent que toutes les communautés de commune y participent : "certaines communautés de commune ne sont pas associées à ce financement. Elle ferait baisser la facture, pour des agglomérations comme celle de Dax, qui a déjà payé pour le développement de la ligne Nord. De plus l'Etat, ne nous assure pas que les trains vers l'Espagne passeront encore par Dax, à la même fréquence. Sans ses garanties là, nous ne pouvons pas mettre 33 millions d'euros".

Selon lui, la grande majorité des maires de l'agglomération de Dax sont hostiles à l'actuel plan de financement, ils voteront mardi.

Selon Pierre Hurmic, le président du conseil départemental, le jeu en vaut la chandelle : "ce financement est tout à fait supportable quand on regarde l'enjeu du désenclavement du département, et l'enjeu environnemental. Il est de notre responsabilité de participer financièrement à cette infrastructure, pour le bien-être de nos concitoyens."

Des opposants au projet réunis devant le Conseil départemental ce vendredi

Vingt opposants au projet, des membres de divers collectifs, partis, et associations : La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Les Amis de la terre, s'étaient présentés devant le conseil départemental pour faire entendre leur voix auprès des élus.

Ils dénoncent le coût de ce projet, qu’ils ne jugent pas utile pour les Landais, ainsi que son impact environnemental.

Ils se battent depuis plusieurs années contre ce projet qu'ils jugent inapproprié © Radio France - Sophie Allemand

Pour rappel, l'agglomération de Mont-de-Marsan est favorable au projet, mais mettent des conditions. Les métropoles de Toulouse et de Bordeaux votent également pour.