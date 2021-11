LGV Sud-Ouest : le gouvernement veut une taxe pour les riverains

Une taxe pour financer la LGV Bordeaux - Dax et Bordeaux - Toulouse est en débat au Parlement. Le texte prévoit d'instaurer une taxe pour les propriétaires résidant à moins de 60 minutes d'une future gare de la ligne.

Une nouvelle taxe en débat. Pour financer le projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, le gouvernement dégaine la Taxe spéciale d'équipement (TSE), sur le modèle de celle qui finance le Grand Paris.

Concrètement, les propriétaires assujettis à la taxe foncière, proche d'une future gare desservie par la LGV, verront quelques euros en plus sur leur feuille d'impôt. "Pour un contribuable qui paie 1000 euros de taxe foncière, ça représenterait 3 euros en plus", explique Renaud Lagrave, Vice président, chargé des transports à la région Nouvelle-Aquitaine.

Mais la taxe ne concernera pas tous les propriétaires, le périmètre choisi est en ce moment en débat. Parmi les scenarii à l'étude, délimiter la zone aux logements à moins d'une heure d'une future gare desservie.

La taxe prévue pour 2023

Par exemple pour le cas du département des Landes, la grande majorité du territoire sera concernée. Cette taxe sera également imposée aux entreprises du périmètre. L'objectif pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, récolter 24 millions d'euros par an. Soit, 1 milliard d'euros sur 40 ans.

Après son adoption, le vendredi 12 novembre 2021 par l'Assemblé Nationale, l'amendement issu du projet de loi Finance 2022, est en ce moment débattu au Sénat. Si il passe la navette parlementaire, les particuliers et entreprises des deux régions seront soumis à la Taxe spéciale d'équipement à partir de 2023.