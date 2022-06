LGV Sud-Ouest : le maire de Bordeaux affirme que l'Europe ne financera pas le projet

Ce jeudi, Pierre Hurmic a, par communiqué, affirmé que l'Europe ne financerait pas les 2,8 milliards d'euros promis pour le prolongement de la ligne à grande vitesse vers Toulouse puis Dax. Le maire de Bordeaux, qui rappelle une nouvelle fois la "fragilité" du plan de financement "renouvelle son appel à lancer une alternative à la LGV : la modernisation des lignes existantes, pour être au rendez-vous ferroviaire européen de 2027".

Pour l'affirmer que l'Europe ne mettra pas la main au portefeuille, Pierre Hurmic s'appuie sur un document qui liste les projets retenus par l'Union européenne dans le cadre de l'appel à projet 2021 du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe. La région Nouvelle-Aquitaine rétorque qu'il est normal que le projet n'ait pas été retenu dans cet appel à projet, car il n'a pas été déposé. Ni la région Occitanie, ni la préfecture d'Occitanie (qui pilote le projet), ni Toulouse Métropole ne confirment cette information.

En février 2022, la préfecture d'Occitanie avait annoncé que le plan de financement était bouclé pour la ligne Bordeaux-Toulouse. Le projet est estimé à 14,3 milliards d'euros, dont 40% seront pris en charge par l'État, 40% par des collectivités locales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et 20% par l'Union européenne.

Si les collectivités d'Occitanie s'étaient rapidement mises d'accord pour réunir 2,2 milliards d'euros de contributions nettes, celles de Nouvelle-Aquitaine ont tardé à rassembler l'ensemble du 1,7 milliard d'euros demandé.

Début février, la région Nouvelle-Aquitaine avait débloqué une contribution supplémentaire de 225,6 millions d'euros pour pallier les refus de la communauté d'agglomération Pays basque et des départements de Lot-et-Garonne et de Gironde de participer au projet, tandis que les Pyrénées-Atlantiques et l'agglomération de Dax ont engagé une participation plus faible qu'attendue.

La deuxième phase du Grand projet du Sud-Ouest (GPSO) prévoit une extension de la ligne LGV du sud de la Gironde vers Dax, dans les Landes. Mercredi 16 février, l'agglomération de Dax avait été la dernière à décider, deux mois après un premier refus, de co-financer le projet.

Selon le calendrier prévisionnel, les premiers travaux devraient commencer en 2024.