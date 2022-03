LGV Toulouse-Bordeaux : la société de financement créée en Conseil des ministres

Ce mardi 2 mars, le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance de création de la « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ». Cet établissement public local permettra de porter collectivement le financement des infrastructures liée au projet ferroviaire. C’est une étape majeure vers la réalisation de la ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux. La LGV mettra Paris à 3 heures 10 de Toulouse contre un peu plus de 4 heures aujourd'hui. Un projet qui va coûter 14 milliards d'euros : les travaux vont pouvoir démarrer en 2024.

Satisfaction des élus locaux

Une avancée saluée par la présidente de la région Occitanie Carole Delga : "Cet établissement public local nous permettra de porter collectivement le financement de ces infrastructures - lignes nouvelles et aménagements des lignes existantes à Toulouse et à Bordeaux - résolument indispensables pour les trains du quotidien, pour l’Occitanie et le grand sud-ouest européen plus largement."

Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne Georges Méric salue une avancée "qui permettra de relier Toulouse à la capitale en 3h10 et de placer la 4ème ville de France au rang de capitale européenne." Il évoque aussi "un formidable atout pour désenclaver et renforcer l’attractivité de notre territoire".

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc évoque pour sa part «une grande satisfaction pour les Toulousains mais également pour l’ensemble des habitants du Grand Sud-Ouest ». Pour lui, "le projet avance et avec lui la perspective d’améliorer la qualité de la desserte ferroviaire de nos territoires, un mode de transport dont les vertus environnementales sont considérables."

Une projet en partie financé par les collectivités locales

A l'automne dernier, les collectivités locales occitanes concernées ont validé le financement de la LGV Toulouse-Bordeaux : elles ont confirmé leur participation au projet, à hauteur de 3 milliards d'euros, dont 1,2 venant de la région Occitanie. L'État s'est engagé à hauteur de 4,1 milliards.

Le début des travaux de la LGV est prévu en 2024. Elle devrait être mise en service en 2030.