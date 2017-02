LGV Tours-Bordeaux : les sénateurs réfléchissent aux compensations écologiques

Après les derniers grands travaux qu'a connu la Nouvelle-Aquitaine, c'est à dire la LGV Tours-Bordeaux et l'A65 Langon-Pau, une commission sénatoriale se penche sur les compensations écologiques.

La Nouvelle-Aquitaine a connu deux grands travaux d'infrastructures ces dernières années, la LGV Tours-Bordeaux et l'A65 Langon-Pau. Une commission sénatoriale se penche sur les compensations écologiques. Concrètement qu'est-ce qui a été fait pour réparer l'environnement qui a souvent beaucoup souffert pendant les travaux ?

Cette commission fait un tour de France des grandes réalisations en cours ou achevées ainsi que des projets comme Notre Dame des Landes. Première constatation les maitres d'ouvrage sont conscients des problèmes écologiques avant de mener des travaux mais ils ont tendance à ne pas les anticiper. C'est le cas sur les travaux de la LGV Tours-Bordeaux avec les menaces qui pesaient sur l'Outarde Canepetière, un oiseau en voie de disparition en France, c'est la seule Outarde Canepetière migratrice au monde.

Liséa, le maitre d'ouvrage, avait prévu 65 hectares de compensations; les associations ont hurlé à la disparition de l'espèce. Une médiation a été menée avec le Muséum d'Histoire Naturelle et on est arrivé à 700 hectares de compensations. Nous à partir de là le but ça va être de faire des propositions pour améliorer les choses. Ronan Dantec, sénateur EELV de Loire-Atlantique, rapporteur de la commission

Sur l'A65 Langon-Pau, première autoroute post-Grenelle, le maitre d'ouvrage non plus n'a pas anticipé; du coup, on a construit l'aire d'autoroute de Captieux en Gironde sur un endroit protégé pour le passage des papillons. La commission rendra public son rapport courant avril.