LH Boat, un bateau sur mesure 100% havrais mis à l'eau au Havre

Un bateau entièrement fabriqué au Havre avec 65% de matériaux recyclés : LH Boat est un concept venu tout droit des Etats-Unis. Le premier bateau a été présenté et mis à l'eau ce mardi au Havre.

C'est un bateau innovant et surtout Made in Le Havre ! Il a été présenté et mis à l'eau ce mardi dans le port de plaisance du Havre. Le "LH Boat" est un bateau sur mesure, composé de 65% de matériaux recyclés et entièrement fabriqué au Havre, ce bateau semble être le must pour la plaisance mais pas uniquement...

Un concept innovant ?

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté Copier

On a choisit d'avoir un design complétement décalé [...] mais on a aussi créé des performances relativement nouvelles par rapport à ce qui existe sur le marché"- Bertrand Maillard

Le design intérieur du bateau a été réalisé par un architecte © Radio France - Amélie Bonté

Le LH Boat en quelques chiffres (modèle 7 mètres)

7 mètres de long

1,2 tonne

un moteur de 115 chevaux

8 personnes maximum à bord

Catégorie C (vent force 6 et vague de 4 mètres)

Coût 50 000 €

10 à 12 semaines de construction

ECOUTEZ Bertrand Maillard, entrepreneur havrais à l'origine du LH Boat Copier

Le LH Boat club ouvrira le 1er juillet : 1 bateau utilisé par 5 adhérents © Radio France - Amélie Bonté

Le 1er juillet, le LH Boat club sera lancé. Le concept : un bateau que peuvent se partager cinq adhérents (tarif d'adhésion pour 3 ans : pour 20% du montant du bateau + abonnement mensualisé). Un concept qui peut intéresser les plaisanciers car d'après la Fédération des Industries Nautiques, la majorité des propriétaire de bateaux ne l'utilise que 12 jours par an.