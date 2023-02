Liaison aérienne Limoges - Paris : c'est fini

L'aéroport de Limoges Bellegarde ne proposera plus de vols réguliers vers Paris à partir de début mars. La délégation de service public accordée à la compagnie Chalair arrive à échéance le 4 mars et elle ne sera pas reconduite en raison de son coût trop élevé, pour un service qui ne serait plus à la hauteur selon les collectivités locales. La Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne et Limoges Métropole ont pris cette décision à l'unanimité ce vendredi, lors d'une réunion du Syndicat Mixte de l'Aéroport Limoges Bellegarde (SMALB).

5 passagers par vol en moyenne

Avec 5 passagers par vol en moyenne, de plus en plus d'élus s'interrogeaient sur l'intérêt de cette ligne déficitaire, qui coutait jusque là 1,6 millions d'euros par an aux collectivités. Et donc aux contribuables. La facture aurait doublé si le marché avait été reconduit avec la compagnie Chalair, devenue plus gourmande au prétexte de l'inflation, tout en proposant un avion plus petit, sans toilettes et sans le confort minimum pour pouvoir travailler à bord avec un ordinateur.

L'Etat sur le point de se désengager

Et comme si ça ne suffisait pas, l'Etat a aussi prévenu qu'il ne participerait plus au financement de cette ligne Limoges-Paris à partir de 2025 s'il y avait moins de 10.000 passagers par an. Ça aurait donc mécaniquement augmenté la participation de la région, du département de la Haute-Vienne et de Limoges Métropole. Indéfendable. D'autant que la région dit avoir consulté les grosses entreprises comme Legrand et Bernardaud, qui se tournent de plus en plus vers le train pour leurs déplacements jusqu'à la capitale. Question d'exemplarité pour l'environnement.

Les collectivités ont désormais une raison supplémentaire d'accentuer la pression sur l'Etat et la SNCF, pour améliorer la ligne ferroviaire POLT. Des études sont aussi lancées pour tenter d'attirer des avions taxis ou une entreprise d'aviation d'affaire à l'aéroport de Limoges, pour des voyages plus ponctuels.

La liaison Limoges - Lyon est reconduite

Pas de changement en revanche pour la liaison aérienne entre Limoges et Lyon. Le Syndicat Mixte de l'Aéroport Limoges Bellegarde a reconduit la délégation de service public sur cet axe pour la période 2023-2027, car il n'existe pas d'alternative en train pour faire ce trajet. D'ailleurs, cette ligne dépasse bien les 10.000 passagers par an et la desserte, à nouveau confiée à Chalair, est assurée par un avion ATR de 42 places. L'inflation fait toutefois grimper la facture sur cette ligne. Les collectivités la financeront à hauteur de 2,5 millions d'euros par an. L'Etat continuera aussi de contribuer.