Liaison ferroviaire Bordeaux-Lyon : Laurent Wauquiez soutient la réouverture de la ligne

Laurent Wauquiez,le président de la région Auvergne Rhône-Alpes, soutient officiellement la Rail Coop. Il l'a annoncé ce week-end. La société coopérative travaille d'arrache-pied pour remettre en service la ligne Bordeaux-Lyon à l'horizon juin 2022. La Ligne passerait par la Creuse.

Accord indispensable

L'accord du président de la région est indispensable pour l'achat de neuf rames par Rail Coop auprès de la SNCF Voyageur car ces rames, propriétés de la SNCF, ont été financées par la Région. Grâce à cet accord, la société coopérative espère finaliser l'achat d'ici le mois de juin pour ensuite entamer des contrôles techniques et les travaux d'aménagement des trains. Autre bonne nouvelle : Rail Coop et SNCF réseaux se sont mis d'accord pour opérer deux allers-retours minimum par jour sur cette ligne Bordeaux-Lyon via la Creuse.